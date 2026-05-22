Un oficial din SUA va participa pentru prima dată în mulți ani la Forumul Economic din Sankt Petersburg

Anunțul a fost dat de publicația RIA Novosti, asociată cu Kremlinul. Măsura survine pe fondul unor semne timide de reînnoire a interesului mediului de afaceri american, deși Washingtonul a avertizat anterior împotriva normalizării relațiilor cu Moscova din cauza războiului din Ucraina, potrivit Kyiv Post.

Rodney Mims Cook, președintele Comisiei Federale pentru Arte Plastice din SUA, a declarat că a fost invitat să participe la sesiunea plenară și la discursul președintelui Vladimir Putin în cadrul forumului din iunie.

„Comitetul de organizare al forumului și Departamentul de Stat al SUA au confirmat că sunt invitat și că voi fi prezent”, a declarat Cook pentru agenția de presă de stat rusă RIA Novosti.

Cook, a fost numit șef al Comisiei pentru Arte Plastice în luna ianuarie a acestui an. El este și fondatorul Fundației Naționale pentru Monumente din SUA și specialist afiliat Fondului Mondial pentru Monumente.

Participări anterioare la proiecte culturale în Rusia

Oficialul american a participat anterior la proiecte de restaurare culturală derulate în Rusia. El a susținut prelegeri în cadrul mai multor instituții ruse, printre care Armurăria de la Kremlin și conacul Arkhangelskoye.

În prezent, oficialii ruși și lobbiștii din mediul de afaceri semnalează o revenire a interesului companiilor americane pentru SPIEF, deși evenimentul se situează încă sub nivelurile dinainte de război.

Robert Agee, președintele Camerei de Comerț Americane din Rusia, a precizat că se așteaptă ca un număr mai mare de companii din SUA să participe anul acesta, comparativ cu edițiile recente, dar cifrele rămân semnificativ mai mici decât înainte de invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina.

„Vom avea un dialog comercial între Rusia și Statele Unite”, a declarat Agee.

Acesta a adăugat că firmele americane continuă să abordeze Rusia „cu prudență”.

„Reconstruire a legăturilor culturale”

El a menționat și că există eforturi de „reconstruire a legăturilor culturale” dintre cele două țări prin intermediul afacerilor și al dialogului.

Washingtonul nu a trimis un reprezentant oficial la forumul de anul trecut, invocând poziția „mai agresivă” a Rusiei față de războiul din Ucraina. Oficialii americani au avertizat, atunci, că orice revenire la „relații normale” cu Moscova ar implica „riscuri economice și de reputație” semnificative.

Forumul Economic Internațional din Sankt Petersburg are loc anual, încă din 1997. Este organizat de fundația Roscongress, afiliată Kremlinului. Este unul dintre evenimentele economice emblematice ale Rusiei. În acest an, forumul se va desfășura în perioada 3-6 iunie.