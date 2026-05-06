Papa Leon va inaugura turnul Sagrada Familia din Barcelona și se va întâlni cu migranții în timpul vizitei sale în Spania, în iunie

Vaticanul a anunțat, miercuri, că Papa Leon al XIV-lea va inaugura turnul central al celebrei bazilici Sagrada Familia din Barcelona, în timpul vizitei sale de o săptămână în Spania, luna viitoare, care îl va duce și la un centru de primire al migranților din Insulele Canare, relatează AP.

Ultima vizită a unui papă în Spania a fost în urmă cu 15 ani

Vizita, programată în perioada 6-12 iunie, îl va aduce mai întâi pe Papă la Madrid pentru întâlniri cu guvernul, parlamentul și cu regele Felipe al VI-lea și regina Letizia. De asemenea, va prezida o veghe de rugăciune cu tinerii, care va aminti de ultima vizită a unui papă în Spania din 2011, când Madridul a găzduit Ziua Mondială a Tineretului, alături de Papa Benedict al XVI-lea.

La Barcelona, ​​Papa Leon va fi prezent pentru a marca centenarul, pe 10 iunie, al morții arhitectului catalan Antoni Gaudí, cel care a proiectat Sagrada Familia, cea mai înaltă biserică din lume. De asemenea, va celebra o Liturghie de seară în bazilică și va inaugura Turnul lui Isus Hristos, piesa centrală impunătoare, care a fost mutată în februarie.

Turnul a adus Sagrada Familia la înălțimea sa maximă, la 172,5 metri deasupra Barcelonei, dar clădirea este încă departe de a fi finalizată. Când Papa Benedict a vizitat bazilica în 2010, a sfințit-o, iar când va vizita Papa Leon, vor mai exista lucrări neterminate: Gaudí este pe calea spre o posibilă sfințenie, dar nu va fi canonizat în timpul călătoriei Papei, au declarat miercuri episcopii spanioli, potrivit aceleiași surse.

Președintele conferinței episcopale catolice spaniole, arhiepiscopul Luis Argüello de Valladolid, a subliniat discursul planificat de Leo în fața parlamentului în timpul vizitei sale în Spania ca fiind deosebit de semnificativ. Doar în rare ocazii, papii se adresează legislaturilor străine, iar discursurile ajung adesea printre cele mai remarcabile ale unui pontificat.

Vizita din Insulele Canare, dorința Papei Francisc

Papa Leon îndeplinește o intenție a predecesorului său, Papa Francisc, vizitând Insulele Canare, arhipelagul spaniol din nord-vestul Africii, care este principala poartă de intrare pentru migranții din Africa în Spania.

Francisc a făcut din sprijinul acordat migranților și refugiaților o caracteristică a papalității sale, iar Papa Leon a urmat exemplul, cerând un tratament demn pentru migranți, în special în Statele Unite. Francisc plănuise să viziteze Insulele Canare, chiar dacă a stat departe de Spania continentală pe parcursul întregului său pontificat de 12 ani, deoarece a acordat prioritate destinațiilor mai mici, departe de centrele catolicismului tradițional.

Guvernul Spaniei, condus de premierul socialist Pedro Sánchez, a susținut imigrația legală într-un moment în care multe guverne din Europa încearcă să reducă sosirile de migranți și să intensifice deportările.

Papa se va întâlni cu organizații care lucrează cu migranți în Las Palmas, Insulele Canare. A doua zi, se va întâlni cu migranți la un centru de primire din Tenerife și separat cu grupuri spaniole, care lucrează cu aceștia.

La câteva săptămâni după ce Papa Leon va vizita Insulele Canare, el va călători, pe 4 iulie, la principalul punct de intrare al migranților în Europa, insula Lampedusa din Sicilia, pentru a se întâlni cu migranții de acolo.