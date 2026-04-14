Papa Leon al XIV-lea, Liturghie istorică în Algeria. Mesaj de pace într-o țară majoritar musulmană

Papa Leon al XIV-lea a celebrat o Liturghie istorică la Alger, în prima vizită papală din istoria țării, într-un moment marcat de simbolism religios și apeluri la dialog între credințe. Evenimentul deschide un turneu de 11 zile în Africa, într-un context global foarte tensionat, transmite Euronews.
Sursa foto: Vatican Media/IPA via ZUMA Press/dpa
Victor Dan Stephanovici
14 apr. 2026, 10:31, Cultură-Media

Liturghia a avut loc la Bazilica „Notre-Dame d’Afrique” din Alger, un loc emblematic pentru dialogul interreligios. În ciuda ploii, ceremonia a adunat clerici, credincioși și oficiali, iar papa a susținut un discurs centrat pe pace și coexistență. Vizita este considerată istorică, fiind prima dată când un papă ajunge în Algeria, mai arată Euronews.

Mesaj de dialog între religii

Papa Leon al XIV-lea a pus accent pe relația dintre creștinism și islam, într-o țară cu aproximativ 47 de milioane de locuitori, majoritar musulmani. El a subliniat importanța dialogului și a înțelegerii reciproce între comunități. Bazilica unde a avut loc evenimentul este frecvent vizitată și de musulmani, fiind un simbol al conviețuirii religioase. Vizita a fost organizată cu sprijinul cardinalului Jean-Paul Vesco, arhiepiscop de Alger. Acesta este cunoscut pentru implicarea sa în promovarea dialogului interreligios și a însoțit delegația papală în principalele momente ale vizitei.

Legătura cu Sfântul Augustin

Papa Leon al XIV-lea a făcut referire la Sfântul Augustin, una dintre cele mai importante figuri ale creștinismului, născut în această regiune. Vizita continuă la Annaba, locul anticei Hippo, unde Augustin a fost episcop timp de aproape 30 de ani. Turneul papal evidențiază rolul în creștere al Africii în cadrul Bisericii Catolice. Deși comunitatea catolică din Algeria este mică, aproximativ 9.000 de persoane, vizita are o puternică valoare simbolică. Prin acest gest, Vaticanul transmite un mesaj de deschidere și cooperare într-o regiune unde dialogul religios este esențial.

