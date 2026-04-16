„Miliardele sunt cheltuite pentru crime”. Papa continuă să îl înfrunte pe Trump

Papa i-a criticat puternic liderii care cheltuiesc miliarde pe războaie și a spus că lumea este „devastată de o mână de tirani”.

Pontiful a făcut aceste remarci neobișnuit de dure în Camerun, după ce Donald Trump l-a atacat continuu atât în public, cât și pe rețelele de socializare.

Papa Leon al XIV-lea, care este primul papă american, a criticat, de asemenea, liderii care au folosit limbaj religios pentru a justifica războaiele și a cerut o „schimbare decisivă de curs”.

El a spus: „Maeștrii războiului se prefac că nu știu că este nevoie doar de o clipă pentru a distruge, totuși, adesea, o viață întreagă nu este suficientă pentru a reconstrui.”

„Închid ochii la faptul că miliarde de dolari sunt cheltuiți pe crime și devastări, însă resursele necesare pentru vindecare, educație și restaurare nu se găsesc nicăieri.”

Papa și Trump au fost implicați într-o ceartă după ce președintele american a spus că „ar trebui să se adune” și că este „foarte slab”. În ultimele sale declarații de astăzi, pontiful nu a numit niciun lider anume.

Pe 12 aprilie, Donald Trump a publicat o postare acidă pe rețeaua sa de socializare Truth Social, adresându-se Papei Leon al XIV-lea. El a spus că pontiful este „slab în ceea ce privește criminalitatea” și „groaznic în ceea ce privește politica externă”. Însuși Papa Leon al XIV-lea a reacționat cu reținere . Pontiful a declarat că nu se teme de presiunile Casei Albe și că va continua să se pronunțe împotriva războiului.