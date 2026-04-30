Statele Unite au suferit o „înfrângere rușinoasă”, susține liderul suprem al Iranului

„Astăzi, la două luni după cea mai mare desfășurare militară și agresiune comisă de tiranii acestei lumi în regiune și după înfrângerea rușinoasă a Statelor Unite, se deschide un nou capitol” pentru Golf și Strâmtoarea Ormuz, a declarat liderul suprem, care a fost rănit în atacuri și nu a mai fost văzut în public de la numirea sa, potrivit Le Figaro.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează după rănile faciale și la picioare suferite în atacul aerian care i-a ucis tatăl la începutul războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane din cercul său de apropiați.

Khamenei a fost desfigurat și a suferit o leziune semnificativă la unul sau ambele picioare, au declarat toate cele trei surse.