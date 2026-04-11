Noi informații despre starea de sănătate a liderului iranian: are răni grave, inclusiv la față, dar este conștient

Noi informații despre starea de sănătate a liderului iranian au apărut. Mai multe surse susțin că Mojtaba Khamenei are răni grave, inclusiv la față, dar este conștient. El se recuperează într-un loc secret de unde participă la luarea deciziilor importante.
Noi informații despre starea de sănătate a liderului iranian: are răni grave, inclusiv la față, dar este conștient
Foto: Hepta
Petru Mazilu
11 apr. 2026, 11:07, Politic

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, se recuperează după rănile faciale și la picioare suferite în atacul aerian care i-a ucis tatăl la începutul războiului, au declarat pentru Reuters trei persoane din cercul său de apropiați.

Khamenei a fost desfigurat și a suferit o leziune semnificativă la unul sau ambele picioare, au declarat toate cele trei surse.

Totuși, bărbatul în vârstă de 56 de ani este ager mintal, potrivit persoanelor, care au solicitat anonimatul. Khamenei participă la întâlniri cu înalți oficiali prin intermediul conferințelor audio și este implicat în luarea deciziilor cu privire la probleme majore, inclusiv războiul și negocierile cu Washingtonul, au declarat două dintre surse. Informația nu a putut fi confirmată din surse independente

Sâmbătă în capitala pakistaneză Islamabad încep discuțiilor de pace dintre Iran și SUA.

