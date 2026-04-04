Scandal la Londra: polițiști înarmați au uitat o geantă cu arme în fața casei primarului Sadiq Khan

Locuința primarului londonez Sadiq Khan a devenit motivul unei ample dezbateri privind securitatea, după ce o echipă de polițiști înarmați au lăsat o geantă plină cu arme în apropierea reședinței acestuia.
Luiza Moldovan
04 apr. 2026, 06:14, Știri externe

Un incident grav de securitate a avut loc la Londra, după ce polițiști înarmați ar fi lăsat o geantă cu arme în apropierea locuinței primarului Sadiq Khan.

Geantă cu arme, descoperită de un civil

Potrivit informațiilor news.sky.com, un bărbat a alertat autoritățile după ce a găsit o geantă abandonată pe o stradă din sudul Londrei.

În interior s-ar fi aflat o mitralieră Heckler & Koch, un pistol Glock, un Taser și muniție.

Intervenție rapidă a poliției

Metropolitan Police a confirmat incidentul și a transmis că ofițerii au ajuns la fața locului în aproximativ șapte minute, recuperând armele în siguranță.

Potrivit primelor informații, geanta ar fi fost pierdută de polițiști aflați în misiune de protecție.

Anchetă și suspendări

Cinci persoane au fost suspendate temporar din atribuțiile operative, în timp ce Direcția de Standarde Profesionale a Poliției Metropolitane investighează circumstanțele incidentului.

Când s-a produs incidentul

Evenimentul a avut loc marți seara, în jurul orei 21:40.

Întrebări privind securitatea

Incidentul ridică semne de întrebare serioase privind procedurile de securitate, mai ales în contextul în care armele aparțineau unor ofițeri desemnați să asigure protecția unei persoane publice de rang înalt.

Autoritățile continuă investigațiile pentru a stabili cum a fost posibil ca un astfel de echipament să fie abandonat într-un spațiu public.

