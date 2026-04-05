Câștigătorul jackpotului loteriei naționale din Londra nu a revendicat premiul de 10,6 milioane de lire sterline. Banii vor fi donați unor cauze nobile susținute de loterie

Jucătorii la loteria națională au la dispoziție 180 de zile pentru a-și revendica câștigurile, dar nu au dreptul la nimic după expirarea termenului limită. În ciuda unei „căutări ample”, loteria națională a declarat că nu a fost depusă nicio cerere validă pentru un jackpot în valoare de 10,6 milioane de lire sterline pentru un bilet de loto cumpărat în Bexley pe 4 octombrie anul trecut, relatează The Guardian.

Termenul limită a expirat joia trecută, lăsându-l pe potențialul milionar al orașului Bexley fără bani. Jackpotul va fi donat în schimb unor cauze nobile susținute de loterie.

Allwyn, operatorul loteriei naționale, a declarat că este rar ca un jackpot atât de mare să nu fie revendicat. Un purtător de cuvânt a spus: „Majoritatea premiilor care ar rămâne nerevendicate ar fi premiile de nivel mai mic. Este foarte neobișnuit ca un premiu de această mărime să rămână nerevendicat.”

Există cinci premii naționale „majore”, în valoare de peste 3,2 milioane de lire sterline, care încă nu au fost revendicate. Trei sunt bilete de la EuroMillions sau de la Loto în valoare de 1 milion de lire sterline.

Au fost căutări extinse ale misteriosului câștigător

Andy Carter, consilierul principal al câștigătorilor de la Allwyn, a declarat: „În ciuda unei căutări extinse pentru a găsi misteriosul milionar din Bexley, pot confirma că deținătorul biletului nu s-a prezentat pentru a-și revendica premiul la Loto și, din păcate, a pierdut această sumă de bani care i-ar fi schimbat viața.”

În cuvinte care nu prea aveau să-l consoleze pe deținătorul necunoscut al biletului, Carter a adăugat: „Banii vor fi acum folosiți pentru cauze nobile și se vor adăuga la cele 33 de milioane de lire sterline strânse în fiecare săptămână pentru proiecte finanțate de loteria națională, dintre care mai multe pot fi găsite în zona Bexley.”

Printre proiectele pe care loteria le-a sprijinit în Bexley se numără Exchange Erith, o organizație de arte și meșteșuguri condusă de comunitate, și You and Me Happy Family Children’s Disability Trust, care oferă sprijin incluziv copiilor cu dizabilități și îngrijitorilor acestora.