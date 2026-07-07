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Mbappé, ținta unui„atac rasist” al unei senatoare din Paraguay. Președintele Macron îi oferă sprijin fotbalistului francez

Președinția Franței a anunțat luni că Emmanuel Macron și-a oferit sprijinul pentru căpitanul naționalei de fotbal, Kylian Mbappé, denunțând „atacurile rasiste” la care a fost supus din partea unui senator paraguayan după optimile de finală ale Cupei Mondiale.
Mbappé, ținta unui„atac rasist” al unei senatoare din Paraguay. Președintele Macron îi oferă sprijin fotbalistului francez
Kylian Mbappe. Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
07 iul. 2026, 04:55, Sport
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„Președintele Republicii îl susține pe Kylian Mbappé și echipa franceză în fața atacurilor rasiste la care a fost supus căpitanul echipei Les Bleus. Președintele paraguayan i-a scris președintelui francez în acest sens, condamnând remarcile făcute, la fel ca și Ministerul Afacerilor Externe al Paraguayului”, a indicat președinția franceză, potrivit Le Figaro.

În urma meciului, președintele francez a lăudat pe rețeaua X „încă un gol pentru Kylian Mbappé”, „împotriva rasismului de data aceasta” . „Tot sprijinul meu. Când cuvintele denigrează, valorile noastre răspund: demnitate, respect, fraternitate”, a adăugat el.

Senatoarea Celeste Amarilla l-a atacat violent pe superstarul echipei Blues după înfrângerea țării sale (1-0), numindu-l „idiot” care „ nici măcar nu a învățat să scrie” sau „camerunez din epoca colonială, care încearcă cu disperare să treacă drept francez” .

Guvernul din Paraguay a condamnat declarațiile senatoarei față de Mbappé

Guvernul paraguayan a condamnat luni aceste remarci. „Declarațiile făcute de senatoarea Celeste Amarilla (…) sunt contrare valorilor și principiilor care inspiră coexistența pașnică și respectul pentru demnitatea umană, pe care țara noastră le promovează ”, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Afacerilor Externe. Declarația adaugă că acestea „derivă exclusiv din exercitarea responsabilității sale individuale” și „nu reprezintă în niciun fel poziția guvernului Republicii Paraguay sau a poporului paraguayan”.

La rândul său, Kylian Mbappé și-a asumat sarcina de a-i răspunde senatoarei, numind-o „o femeie josnică și nedemnă de funcția sa” . „Nu le voi permite niciodată oamenilor ca ea libertatea de a-și răspândi ura și rasismul în întreaga lume”, a declarat el.

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