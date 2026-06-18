Șeful Pentagonului îndeamnă Europa să preia inițiativa, promovând NATO 3.0

În cadrul unei reuniuni a miniștrilor apărării din NATO, Hegseth a solicitat o reorganizare a organizației formate din 32 de țări, pentru a o transforma într-un „NATO 3.0” capabil să descurajeze orice amenințare, potrivit Associated Press.

Declarațiile sale au venit la câteva săptămâni după ce Statele Unite le-au comunicat aliaților că nu vor mai furniza anumite nave de război și aeronave în cazul în care unul dintre aceștia ar fi atacat. Aliații europeni și Canada încearcă să găsească soluții pentru a acoperi aceste lacune.

„NATO 3.0 reprezintă recunoașterea, în perioada de după Războiul Rece, a faptului că (NATO) trebuie să revină la o alianță militară cu o linie dură, care să dispună de capacități militare reale, capabile să descurajeze amenințările chiar aici, pe continent, și să preia conducerea în ceea ce privește apărarea convențională a Europei”, a declarat Hegseth.

Hegseth a precizat că SUA va investi 1,5 trilioane de dolari în propria Apărare până în 2027, ca „mesaj pentru lume” că Statele Unite vor construi „un arsenal al libertății”, după cum le-a spus el jurnaliștilor prezenți.

„America First”

Potrivit lui Hegseth, acest arsenal „protejează în primul rând America și interesele americane, dar susține totodată puterea NATO și a aliaților noștri”.

El a spus că le va transmite aliaților SUA că „trebuie să fie dispuși să ia atitudine și să acționeze cu fermitate” în ceea ce privește apărarea propriului continent.

El a afirmat că le va spune aliaților europeni că „trebuie să fie dispuși să ia atitudine și să acționeze cu fermitate” în ceea ce privește apărarea propriului continent.

Demersul ca aliații Europeni să ia mai multă atitudine a fost promovat intens promovat de Mark Rutte chiar la București, în cadrul Summitului B9, anunțând că Aliații europeni urmează să se desprindă de Statele Unite în ceea ce privește securitatea, crescând contribuția în ceea ce privește apărarea.

„Am convenit la Haga să trecem la 5% și să ne egalizăm cheltuielile cu SUA, astfel încât să ne asigurăm că toată lumea se poate apăra împotriva oricărui adversar”, declara Rutte, la Summitul B9 de la București, în 13 mai.

Chiar și mai devreme, în 14 februarie, în cadrul Conferinței de Securitate de la München, președintele Francez Emmanuel Macron a declarat că Europa va trebui să-și reproiecteze arhitectura de securitate, în propriile condiții, având în vedere agresivitatea Rusiei.