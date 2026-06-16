Trump comentează întâlnirea cu Zelenski în marja summitului G7

Întrebat dacă are programată o întâlnire cu Zelenski, Trump a precizat: „Am avut una”. Acesta a adăugat că a fost „o întâlnire bună”, potrivit European Pravda.

„Rusia ar trebui să încheie un acord. Rusia a pierdut un număr enorm de oameni, la fel și Ucraina”, a declarat Trump în cadrul unei întâlniri cu emirul Qatarului, în marja summitului G7.

Apoi a adăugat: „Mă voi întâlni cu el și mai târziu”, referindu-se aparent la o nouă întâlnire președintele Ucrainei.

Cu toate acestea, nu s-a făcut vreun anunț oficial referitor la întâlnirile programate între Donald Trump și Volodimir Zelenski, în marja summitului G7.

De asemenea, președintele francez, Emmanuel Macron a avut o scurtă întâlnire bilaterală cu omologul său ucrainean înaintea sesiunii principale a summitului G7.

Anterior, publicația ucraineană Kyiv Independent a dezvăluit că Zelenski, Trump și Emmanuel Macron au avut o întâlnire trilaterală marți, în marja summitului G7.