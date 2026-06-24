SUA relaxează restricțiile pentru naționala Iranului la Cupa Mondială, înaintea duelului decisiv cu Egipt

Statele Unite au anunțat că echipa națională a Iranului va putea intra pe teritoriul american cu două zile înaintea următorului meci de la Cupa Mondială, o schimbare față de regulile aplicate până acum formației asiatice. Potrivit Departamentului pentru Securitate Internă al SUA, decizia fusese planificată încă de la început și a fost luată după ce primele deplasări ale echipei s-au desfășurat fără incidente, mai scrie Euronews.

Iranul își are baza de pregătire în Tijuana, Mexic, iar lotul va pleca miercuri spre Seattle, unde vineri va disputa meciul decisiv din Grupa G împotriva Egiptului.

Plângeri privind condițiile de deplasare

Până acum, jucătorii iranieni au avut voie să ajungă în orașele gazdă cu doar o zi înaintea meciurilor, situație pe care selecționerul Amir Ghalenoei a criticat-o în repetate rânduri. După remiza albă cu Belgia, tehnicianul a declarat că echipa are nevoie de mai mult timp pentru recuperare și adaptare, mai ales în condițiile unor deplasări lungi și ale unui program încărcat.Căpitanul Alireza Jahanbakhsh a cerut ca Iranul să beneficieze de aceleași condiții logistice ca restul echipelor participante la turneu. Jucătorii au reclamat inclusiv dificultăți la trecerea frontierelor și întârzieri semnificative în timpul călătoriilor dintre Mexic și Statele Unite.

Fotbal și politică

Decizia autorităților americane vine într-un moment sensibil, în care Washingtonul și Teheranul poartă negocieri privind încheierea conflictului izbucnit în Iran la începutul acestui an. În ultimele săptămâni, mai mulți oficiali ai delegației iraniene și membri ai staffului tehnic nu au primit permisiunea de a intra în Statele Unite alături de echipă. În același timp, autoritățile americane au susținut că au existat încercări de introducere în țară a unor persoane cu presupuse legături cu Garda Revoluționară Iraniană, acuzații respinse ferm de Federația Iraniană de Fotbal.

Iranul, aproape de calificare

În ciuda dificultăților logistice, Iranul rămâne în cursa pentru calificarea în faza eliminatorie a Cupei Mondiale. După două remize în Grupa G, împotriva Noii Zeelande și Belgiei, echipa are nevoie de un rezultat pozitiv în duelul cu Egipt pentru a-și păstra șansele la calificare. Selecționerul Amir Ghalenoei a încercat să țină echipa departe de disputele politice. „Suntem aici pentru fotbal, nu pentru politică”, a declarat acesta înaintea următorului meci.