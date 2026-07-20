Spania și-a întâmpinat campionii mondiali cu o paradă impresionantă în centrul Madridului

Jucătorii pregătiți de Luis de la Fuente au defilat într-un autobuz descoperit prin centrul capitalei spaniole, înainte de festivitatea organizată în Piața Cibeles, locul tradițional al marilor sărbători sportive din Spania.

Parada a început după ce fotbaliștii au fost primiți oficial de familia regală și de premierul Pedro Sánchez, iar traseul a traversat principalele bulevarde ale Madridului, unde mii de suporteri îmbrăcați în culorile naționale au salutat echipa și trofeul mondial.

Recepții oficiale înaintea paradei

Înainte de întâlnirea cu suporterii, lotul campioanei mondiale a fost primit la Palatul Zarzuela de regele Felipe al VI-lea, regina Letizia, prințesa Leonor și infanta Sofía.

Ulterior, delegația s-a deplasat la Palatul Moncloa, unde a fost întâmpinată de premierul Pedro Sánchez, înainte de a urca în autobuzul descoperit pentru parada prin capitala Spaniei.

Punctul final al traseului a fost Piața Cibeles, unde autoritățile au pregătit o scenă pentru prezentarea jucătorilor și a staffului tehnic, precum și un program artistic dedicat succesului echipei naționale.

Restricții de circulație în centrul Madridului

Autoritățile spaniole au instituit restricții ample de circulație în centrul orașului, în special în zona Cibeles, Paseo del Prado, Gran Vía și pe arterele incluse în traseul paradei.

Mai multe stații de metrou au fost închise temporar din motive de siguranță, iar zeci de linii de transport public au fost deviate pentru a permite desfășurarea în condiții de securitate a evenimentelor.

Poliția a recomandat participanților să respecte indicațiile forțelor de ordine și să evite aglomerările excesive, în contextul unei prezențe estimate la câteva sute de mii de persoane pe întregul traseu al paradei.

Al doilea titlu mondial din istoria Spaniei

Sărbătoarea vine la o zi după victoria Spaniei în finala Cupei Mondiale din 2026, disputată la New York New Jersey Stadium, unde ibericii au învins Argentina cu 1-0, după prelungiri.

Golul decisiv a fost înscris de Ferran Torres în minutul 106, aducând Spaniei al doilea titlu mondial din istorie, după cel cucerit în 2010, în Africa de Sud.

Echipa pregătită de Luis de la Fuente a încheiat competiția fără înfrângere și și-a consolidat seria de performanțe începută cu câștigarea Ligii Națiunilor în 2023 și continuată cu triumful la Campionatul European din 2024.

Prin acest succes, Spania a devenit a treia națională europeană cu două titluri mondiale, alăturându-se Franței și intrând în grupul selecționatelor cu câte două trofee supreme.