Hansi Flick, antrenorul FC Barcelona: Suntem capabili să câștigăm Champions League

„În fotbal se pot întâmpla multe. Trebuie să fim pozitivi, avem calitate. Suntem capabili să câștigăm această ediție de Champions, dar trebuie să ne îmbunătățim. Trebuie să recuperăm jucători (n.r. – din punct de vedere medical) și toți să evolueze la cel mai bun nivel”, a spus antrenorul Hansi Flick, în cadrul unei conferințe premergătoare partidei cu Newscastle.

Tehnicianul a prefațat duelul cu Newcastle United, arătându-se încrezător, dar realist. Barcelona și Newcastle au încheiat la egalitate, scor 1-1, manșa tur disputată în Anglia, săptămâna trecută.

„Mă aștept la un meci diferit. Fizic sunt puternici și foarte rapizi în tranziție. Va fi un meci dur, le-am spus jucătorilor. Trebuie să facem un meci perfect și vom încerca acest lucru. Sunt lucruri pe care trebuie să le îmbunătățim. Trebuie să jucăm cu încredere și convingere, mai ales în duelurile unu la unu, și să căutăm spațiile libere”, a afirmat Flick.

Antrenorul a evidențiat și importanța pentru jucători de a evolua în Champions League.

„Champions League este una dintre cele mai bune competiții din lume și toată lumea vrea să joace aici. Este o motivație suplimentară pentru fotbaliști”, a spus Flick, făcând referire și la contribuția lui Lamine Yamal, despre care a afirmat că „este un jucător care face diferența”.

În ceea ce privește situația sa contractuală, tehnicianul a evitat un răspuns clar.

„Nu este momentul să vorbim despre asta. Mâine avem un meci important pentru club și pentru viitor. Sunt foarte fericit aici, dar trebuie să discut cu familia mea. Va fi timp să vorbim despre prelungire”, a declarat el.

Flick a vorbit și despre sprijinul primit din partea conducerii, inclusiv al președintelui Joan Laporta, reales în funcție la finalul săptămânii trecute.

„Este important să existe o structură, pentru că oferă stabilitate. Toată lumea este fericită că el este aici”, a spus Flick.