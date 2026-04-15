Sorin Grindeanu invocă trei indicatori economici alarmanți

Inflație de 10% în martie, consum prăbușit pentru a șaptea lună consecutiv și prognoză de creștere economică înjumătățită de FMI la doar 0,7% - acestea sunt cele trei cifre invocate de Sorin Grindeanu pentru a cere o „resetare" urgentă a direcției economice a României.
Andreea Tobias
15 apr. 2026, 11:44, Politic
„Trei vești proaste pentru economie ne arată clar și concret de ce România are nevoie urgent de o resetare care să schimbe actuala direcție greșită a țării”, transmite Grindeanu.
Acesta invică inflația, care în luna martie a ajuns la 10%.
„Consumul s-a prăbușit total în februarie, pentru a șaptea lună consecutiv. Iar Fondul Monetar Internațional a înjumătățit prognoza de creștere economică a României – la doar 0,7%”.
„Aceasta nu este propagandă politică, ci sunt date reale, o radiografie-șoc, ce ne arată că economia se prăbușește accelerat și românii o duc din ce în ce mai rău”, potrivit liderului PSD.
„De aceea – a continua să iei măsuri împotriva propriului popor este o greșeală. Iar acest lucru trebuie reparat rapid!”, a adăugat Sorin Grindeanu.

