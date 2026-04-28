Petrișor Peiu: Coaliția PSD–PNL se va reface după moțiune. „Nu cred că au curaj pentru alegeri anticipate”

Coaliția PSD–PNL ar putea fi refăcută după votul asupra moțiunii de cenzură, iar scenariul alegerilor anticipate este puțin probabil, a declarat senatorul AUR Petrișor Peiu.
Peiu, despre SAFE: O parte din programe prevăd o deturnare a strategiei inițiale de înarmare a României
Peiu, despre Nicușor Dan: La 50 de ani, înveți să te stăpânești să nu mai faci gesturi precum scobitul în nas
Petrișor Peiu: Moțiunea împotriva Guvernului Bolojan, susținută și de alte grupuri parlamentare
Marian Neacșu: Moțiune va trece. Dacă nu, suntem pregătiți să mergem în opoziție
„Mulțumesc României". Maia Sandu l-a grațiat și predat pe fostul șef al SIS, Alexandru Bălan, în Belarus, la schimb cu un cetățean moldovean captiv în Rusia. Bălan a fost acuzat de trădare. Medierea, cu sprijinul SUA
Maria Miron
28 apr. 2026, 16:30, Politic

Senatorul AUR a precizat că, în opinia sa, actualele partide vor reveni la o formulă de guvernare similară.

„Eu cred că se va reface același scenariu. Chiar și cei care spun că nu vor mai face o coaliție PSD–PNL își doresc, în realitate, refacerea acestei coaliții”, a afirmat acesta marți, în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache.

„Și PSD-iștii, și PNL-iștii își doresc acest lucru. PSD-iștii au spus-o public, iar în cazul PNL și USR există, de asemenea, această tendință”, a adăugat Peiu.

Fără alegeri anticipate

Senatorul AUR consideră că partidele vor evita varianta anticipatelor. „Nu cred că au curaj vreunii dintre ei să meargă la alegeri anticipate”, a spus acesta.

În opinia sa, după o perioadă inițială tensionată, partidele parlamentare vor reveni la negocieri.

„La început va fi o răbufnire de furie și de la PNL, și de la USR. Cu timpul, furia se mai duce. Va fi probabil un premier desemnat, care va încerca să obțină majoritatea voturilor în Parlament. Iar a doua oară, cred că toți vor fi mai cu dinții mai tociți și vor accepta coabitarea”, a declarat Peiu.

Rolul decisiv al lui Nicușor Dan

Senatorul AUR spune că decizia privind viitorul guvern va depinde în mare măsură de președinte și de modul în care acesta va gestiona consultările.

„Toată lumea așteaptă să vadă modul în care va interveni Nicușor Dan în această problemă și cred că sunt pregătiți să accepte deciziile lui”, a spus Petrișor Peiu.

Potrivit acestuia, partidele mizează pe rolul activ al președintelui în desemnarea viitorului premier.

„Cred că sunt foarte convinși că Nicușor Dan are multe instrumente (…) de a determina un nou guvern”, a declarat acesta.

El a sugerat că șeful statului ar putea influența inclusiv formula guvernamentală care va rezulta după moțiune.

Discuții informale cu liberalii

Peiu a mai spus că a avut contacte informale cu reprezentanți ai PNL, dar fără negocieri concrete.

„M-a invitat la cafea un coleg liberal, un domn civilizat. I-am spus direct: noi nu avem cum să nu votăm o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan”, a declarat senatorul AUR.

