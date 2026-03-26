Raport NATO: Europa și Canada au cheltuit cu 20% mai mult pentru apărare în 2025. Cum stă România la acest capitol

Raportul publicat joi de NATO include estimări pentru anul 2025 și, potrivit documentului, Europa și Canada și-au majorat cheltuielile la 574 de miliarde de dolari, față de 480 de miliarde de dolari în 2024. Pe de altă parte, cheltuielile SUA au scăzut ușor la 838 de miliarde de dolari, de la 850 de miliarde de dolari. Ponderea SUA în cheltuielile totale de apărare ale NATO a scăzut de la 64% la 59% anul trecut, potrivit POLITICO.

Potrivit estimărilor din raport, Polonia, Letonia, Lituania și Estonia se află înaintea SUA în privința cheltuielilor legate de apărare ca procent din PIB. Polonia și Lituania sunt țările din Alianță care au alocat cei mai mulți bani pentru apărare, respectiv 4,3% și 4% din PIB.

De asemenea, Luxemburg, Belgia și Slovenia au înregistrat cea mai mare creștere a cheltuielilor față de aceeași perioadă a anului trecut, în termeni absoluți, în timp ce cheltuielile au scăzut în Ungaria, Republica Cehă și Statele Unite, scrie POLITCO.

Potrivit estimărilor din raportul NATO, România a cheltuit 2,21% din PIB pentru apărare, mai mult decât țări precum Franța, Italia sau Spania.

Toate țările membre NATO au atins vechea țintă de 2% din PIB pentru apărare

Raportul mai arată că toate țările membre NATO au reușit să aloce 2% din PIB pentru apărare, adică pragul anterior stabilit în cadrul Alianței. În urma summitului de la Haga din iunie 2025, NATO a stabilit că noua țintă pentru cheltuieli destinate apărării este de 5% din PIB.

„De prea mult timp, aliații europeni și Canada s-au bazat excesiv pe puterea militară a SUA . Dar a avut loc o adevărată schimbare de mentalitate”, a declarat joi reporterilor secretarul general al NATO, Mark Rutte, potrivit Bloomberg.

Statele Unite au dominat mult timp alianța, însă președintele american Donald Trump a pus sub semnul întrebării acest rol și i-a presat pe aliați să-și consolideze propriile forțe armate. Țările europene sunt, pe de altă parte, îngrijorate că Rusia le-ar putea viza pe acestea după încheierea războiului din Ucraina.