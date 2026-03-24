Criza gazului în India lovește familiile sărace, împingându-le spre lemn și cărbune, iar poluarea crește

India este al doilea cel mai mare cumpărător de gaz petrolier lichefiat (GPL) din lume, folosit pentru gătit și provenit în principal din Orientul Mijlociu, iar livrările au fost afectate de război, relatează AFP.

Prim-ministrul Narendra Modi a cerut autorităților locale să combată piața neagră și să evite panica, subliniind că aprovizionarea energetică rămâne stabilă.

În cartierul sărac Madanpur Khadar, Sheela Kumari, o menajeră de 36 de ani, spune că a fost nevoită să renunțe la buteliile de GPL după ce prețurile au crescut semnificativ.

„Obișnuiam să cumpărăm butelii cu 1.800–2.000 de rupii (19–21 de dolari), dar acum, pe piața neagră, au ajuns la 5.000 (53 de dolari)”, a declarat ea pentru AFP, fiind o sumă apropiată de întregul ei salariu lunar de 6.000 de rupii.

În schimb, un pachet de 10 kilograme de lemne de foc, suficient pentru câteva zile, costă 30 de rupii (0,30 dolari).

„Există consecințe pentru sănătate, iar copiii mei tușesc. Dar spuneți-mi ce altă soluție avem?”, a spus ea.

New Delhi și regiunea sa metropolitană, cu aproximativ 30 de milioane de locuitori, sunt frecvent clasate printre cele mai poluate capitale din lume.

Arderea lemnului și cărbunelui în interior expune familiile la niveluri ridicate de fum și particule toxice, crescând riscul de boli respiratorii.

Femeile și copiii, care petrec mai mult timp în apropierea zonelor de gătit, sunt deosebit de vulnerabili.