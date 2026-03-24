Război în Orientul Mijlociu, ziua 25 | Atacuri israeliene în apropiere de Beirut / Presa de stat de la Teheran anunță un nou „val de rachete” spre Israel / Kuweit rămâne fără curent

Liniile electrice din Kuweit au fost lovite de un rest de artilerie

Ministerul Electricității, Apei și Energiei Regenerabile (MEW) din Kuweit a precizat că șapte linii de alimentare cu energie electrică au fost scoase din uz, în urma unor distrugeri cauzate de resturile căzute în urma interceptărilor aeriene, informează Gulf News.

Purtătorul de cuvânt al ministerului a precizat că incidentul a cauzat întreruperi ale energiei electrice în mai multe zone din Kuweit.

Echipele tehnice lucrează pentru reluarea serviciilor cât mai curând posibil, cu electricieni care sunt pregătiți să lucreze îndată ce siturile asigurate, în coordonare cu autoritățile de securitate.

Ministerul a confirmat că echipele de intervenție vor efectua o evaluare completă a pagubelor pentru a asigura refacerea în condiții de siguranță și eficiență a liniilor afectate. Echipele de urgență rămân în stare de alertă maximă pentru a remedia eventualele întreruperi și a menține continuitatea alimentării naționale cu energie electrică.

Prețul țițeiului Brent crește din nou peste 100 de dolari pe baril, în ciuda schimbării de opinie a lui Trump în privința Iranului

Marți dimineață, în Asia, prețul țițeiului Brent din Marea Nordului era de 102,84 dolari, în timp ce West Texas Intermediate (WTI), indicele de referință american, a ajuns la 91,20 dolari.

Prețul țițeiului Brent a revenit marți, depășind din nou 100 de dolari pe baril, după o scădere de peste 10% în ziua precedentă, cauzată de decizia lui Donald Trump de a amâna noi atacuri împotriva Iranului și de anunțul său privind discuțiile cu Teheranul.

Războiul din Iran oprește producția de heliu din Qatar. Lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologie sunt amenințate

Atacul Iranului asupra instalației de export de gaze naturale a Qatarului amenință să perturbe nu doar piețele energetice mondiale, ci și lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologie, deoarece heliul produs de Qatar este crucial pentru o serie de industrii avansate.

Qatar furnizează o treime din heliul mondial, potrivit US Geological Survey, dar națiunea a trebuit să oprească producția la scurt timp după izbucnirea războiului, acum trei săptămâni. Ultimele atacuri iraniene împotriva infrastructurii de producție a energiei din regiune au amplificat îngrijorările legate de aprovizionare, compania de gaze de stat din Qatar declarând că va reduce exporturile de heliu cu 14%.

Presa de stat de la Teheran anunță un nou „val de rachete” spre Israel

Iranul a lansat „un nou val de rachete” spre Israel, marți dimineață, potrivit televiziunii de stat, după ce anterior atacurile au lovit o clădire din nord, în timp ce o explozie puternică s-a auzit la Ierusalim, relatează Gulf News.

„Iran lansează un nou val de rachete asupra teritoriilor ocupate”, relata, marți dimineață, Radiodifuziunea Republicii Islamice Iran (IRIB), într-un mesaj publicat pe Telegram.

După câteva momente, televiziunea a transmis: „Rachetele iraniene au trecut de mai multe sisteme de apărare anti-rachetă israeliene”.

Serviciile de urgență „Magen David Adom” au publicat un videoclip cu o clădire din nordul Israelului, precizând că nu au fost morți în urma acestui incident.

Marți dimineață, mai târziu, Forțele de Apărare ale Israelului (IDF) au transmis mai multe avertismente de evacuare în care îi avertizau pe locuitori că au detectat rachete iraniene, dar și că lucrau pentru interceptarea lor.

Atacuri israeliene în apropiere de Beirut

Un atac israelian de marți dimineață asupra unui apartament rezidențial din Bchamoun, la aproximativ 10 kilometri sud-est de Beirut, a ucis cel puțin două persoane, potrivit unui bilanț inițial al Ministerului Sănătății din Liban. Ministerul a adăugat că atacul a rănit alte cinci persoane.

Atacul a avut loc fără avertisment și a lovit o zonă din afara suburbiilor sudice ale Beirutului, unde armata israeliană emisese anterior avize de evacuare.

Tot marți dimineața, atacurile israeliene au lovit mai multe zone din sudul Libanului, inclusiv o benzinărie aparținând companiei Amana din Rashidieh, lângă orașul portuar Tyre, trimițând un nor de foc puternic în aer.