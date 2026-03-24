Ynet: Liderul suprem al Iranului este de acord să poarte discuții cu reprezentanții SUA. Israelul este sceptic

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, l-a informat în secret pe trimisul prezidențial american, Steve Witkoff, că liderul suprem Mojtaba Khamenei a fost de acord să negocieze cu SUA, potrivit agenției israeliene Ynet, care citează surse.

Mojtaba Khamenei ar fi pus condiții SUA

Mojtaba Khamenei „a aprobat rezolvarea rapidă a acestei probleme dacă sunt îndeplinite condițiile Iranului”, anunță portatul israelian. Ynet nu a specificat și care sunt condițiile în discuție.

Cu toate acestea, agenția de știri Fars a relatat că Iranul cere compensații din partea SUA pentru atacurile asupra țintelor din Natanz și din apropierea centralei nucleare Bushehr, precum și „recunoașterea agresiunii” împotriva republicii islamice.

Cu o zi înainte, președintele american Donald Trump a vorbit despre discuții productive cu reprezentanții iranieni, în urma cărora a impus un moratoriu de cinci zile asupra atacurilor asupra instalațiilor energetice din republică. Potrivit Axios , țările mediatoare în conflict încearcă să organizeze discuții față în față între delegațiile americană și iraniană la Islamabad, Pakistan. Iranul neagă orice contact între cele două țări sau întâlnirea planificată.

Israelul este sceptic

Pe de altă parte, oficialii israelieni, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că este puțin probabil ca Iranul să fie de acord cu cerințele SUA în cadrul unor noi negocieri.

Președintele american Donald Trump pare hotărât să încheie un acord cu Iranul care să pună capăt ostilităților din Orientul Mijlociu, au declarat marți trei înalți oficiali israelieni.

Oficialii, vorbind sub condiția anonimatului, au declarat că este puțin probabil ca Iranul să fie de acord cu cerințele SUA în cadrul oricăror negocieri reluate . Discuțiile anterioare au eșuat pe 28 februarie odată cu izbucnirea războiului dintre SUA și Israel împotriva Iranului.

Se așteaptă ca cererile SUA să includă limite privind programele nucleare și de rachete balistice ale Iranului.

Trump a scris luni pe rețelele de socializare că Statele Unite și Iranul au purtat discuții „foarte bune și productive” privind o „rezolvare completă și totală a ostilităților din Orientul Mijlociu”.

Prim-ministrul Benjamin Netanyahu a declarat luni că Trump consideră că există posibilitatea „de a valorifica realizările semnificative ale Forțelor de Apărare Israeliene și ale armatei americane” pentru a ajunge la un acord care ar îndeplini obiectivele războiului, protejând în același timp interesele vitale.