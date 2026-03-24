Atacuri israeliene în apropiere de Beirut

Atacul a avut loc fără avertisment și a lovit o zonă din afara suburbiilor sudice ale Beirutului, unde armata israeliană emisese anterior avize de evacuare, potrivit AP.

Imaginile care circulă online au arătat cel puțin un apartament dintr-o clădire cuprinsă de flăcări.

Tot marți dimineața, atacurile israeliene au lovit mai multe zone din sudul Libanului, inclusiv o benzinărie aparținând companiei Amana din Rashidieh, lângă orașul portuar Tyre, trimițând un nor de foc puternic în aer.

Israelul a atacat în repetate rânduri stațiile de alimentare cu combustibil din Amana de la reaprinderea conflictului cu Hezbollah pe 2 martie, acuzându-le că fac parte din „infrastructura economică” a grupării, care îi poate susține activitățile militare.