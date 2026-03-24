Cădire distrusă în Tel Aviv, în urma atacurilor iraniene anunțate de Teheran. Gărzile Revoluționare amenință Israelul cu noi atacuri

Atacul asupra unui cartier de lux din nordul orașului de coastă israelian a distrus fațada unei clădiri vechi cu trei etaje și a împrăștiat resturi pe stradă, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului, citat de Gulf News.

Primarul din Tel Aviv, Ron Huldai, a declarat reporterilor că atacul care a lovit clădirea a fost unul „direct”.

Serviciul medical de urgență israelian Magen David Adom a precizat că a acordat îngrijiri medicale și a externat rapid patru persoane, revizuind în jos bilanțul inițial de șase persoane ușor rănite.

De asemenea, serviciul a publicat pe Telegram imagini cu pagubele cauzate de explozie, dar și un videoclip.

Potrivit unor surse citate de presa israeliană, inclusiv radioul militar, poliția consideră că pagubele au fost cauzate de o rachetă cu muniție de dispersie echipată cu trei sau patru focoase, fiecare conținând aproximativ 100 de kilograme de exploziv.

Atacul vine, după ce, în cursul nopții, Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat „un nou val de rachete” spre Israel, precizând și că acestea „au trecut de mai multe sisteme de apărare anti-rachetă”.

Noi amenințări cu atacuri venite din partea Iranului