Prima pagină » Știri externe » Cădire distrusă în Tel Aviv, în urma atacurilor iraniene anunțate de Teheran. Gărzile Revoluționare amenință Israelul cu noi atacuri

Cădire distrusă în Tel Aviv, în urma atacurilor iraniene anunțate de Teheran. Gărzile Revoluționare amenință Israelul cu noi atacuri

Primarul din Tel Aviv a precizat că „un atac direct” desfășurat, marți, a avariat o clădire din nordul orașului. Atacul a fost desfășurat în urma avertismentelor Teheranului cu privire la un atac de rachete. Marți, la amiază, Teheranul a amenințat că va desfășura noi atacuri.
Daiana Rob
24 mart. 2026, 12:56, Știri externe

Atacul asupra unui cartier de lux din nordul orașului de coastă israelian a distrus fațada unei clădiri vechi cu trei etaje și a împrăștiat resturi pe stradă, potrivit unui jurnalist AFP prezent la fața locului, citat de Gulf News. 

Primarul din Tel Aviv, Ron Huldai, a declarat reporterilor că atacul care a lovit clădirea a fost unul „direct”.

Serviciul medical de urgență israelian Magen David Adom a precizat că a acordat îngrijiri medicale și a externat rapid patru persoane, revizuind în jos bilanțul inițial de șase persoane ușor rănite.

De asemenea, serviciul a publicat pe Telegram imagini cu pagubele cauzate de explozie, dar și un videoclip.

Potrivit unor surse citate de presa israeliană, inclusiv radioul militar, poliția consideră că pagubele au fost cauzate de o rachetă cu muniție de dispersie echipată cu trei sau patru focoase, fiecare conținând aproximativ 100 de kilograme de exploziv.

Atacul vine, după ce, în cursul nopții, Televiziunea de stat de la Teheran a anunțat „un nou val de rachete” spre Israel, precizând și că acestea „au trecut de mai multe sisteme de apărare anti-rachetă”.

Noi amenințări cu atacuri venite din partea Iranului

Marți, în jurul amiezii, Gărzile Revoluționare Islamice de la Teheran (IRGC) au amenințat că vor desfășura atacuri „grele” cu rachete și drone asupra Israelului, în ceea ce a descris ca fiind „sprijin pentru civilii din Liban și Palestina”.

În avertismentul publicat, IRGC au avertizat că armata israeliană (IDF) va fi ținta „unor atacuri puternice cu drone și rachete”, dacă vor continua să facă „crime împotriva civililor din Liban și Palestina”.

