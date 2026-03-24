Numire majoră la vârful Iranului. Cine este Mohammad Baqer Zolqadr, generalul numit în vârful structurii de securitate

Teheranul a anunțat marți numirea lui Mohammad Baqer Zolqadr în funcția de secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională, una dintre cele mai importante poziții din aparatul de securitate al Iranului. Informația a fost făcută publică de adjunctul pentru comunicare al președintelui iranian, printr-o postare pe platforma X, la o săptămână după moartea predecesorului său, Ali Larijani.

Schimbarea de la vârful structurii de securitate vine într-un moment de maximă presiune pentru autoritățile iraniene, pe fondul războiului declanșat la 28 februarie și al valului de lovituri care a decapitat o parte a conducerii politice și militare a țării. Reuters precizează, în acest nou context, Gărzile Revoluționare și cercurile dure din jurul puterii au căpătat o influență și mai mare în procesul decizional de la Teheran.

Potrivit Associated Press, Zolqadr este un fost comandant al Gărzilor Revoluționare și are gradul de general de brigadă, ceea ce întărește impresia că regimul mizează tot mai mult pe profiluri cu experiență militară pentru a gestiona criza. Numirea sa pare să transmită un mesaj de continuitate instituțională și de control, într-un moment în care conducerea iraniană încearcă să evite orice aparență de vid de putere.

Are și un istoric de sancțiuni internaționale. Fișa Consiliului de Securitate al ONU arată că a fost inclus în 2007 pe lista de sancțiuni ca unul dintre „indivizii-cheie” ai IRGC și era identificat atunci drept „ofițer IRGC” și adjunct al ministrului de interne pentru afaceri de securitate.

Asupra lui Mohammad Bagher Zolghadr planează acuzații formulate de grupări ale opoziției iraniene privind implicarea în asasinate politice și represiune internă; independent, documente oficiale europene îl leagă de IRGC și de activități sancționate legate de proliferare.

Ali Larijani, pe care Zolqadr îl înlocuiește, era considerat unul dintre cei mai influenți oameni ai regimului. Fost președinte al parlamentului și fost negociator nuclear-șef, Larijani a jucat ani la rând un rol central în politica de securitate și de politică externă a republicii islamice. Reuters a descris moartea sa drept o lovitură majoră pentru capacitatea de coordonare a conducerii iraniene, într-un moment în care regimul încearcă să își mențină coeziunea sub presiune militară și diplomatică tot mai mare.

Prin înlocuirea rapidă a lui Larijani, Teheranul încearcă să arate că mecanismul de stat continuă să funcționeze, chiar dacă pierderile suferite în ultimele săptămâni au schimbat deja echilibrul de putere din interiorul regimului.