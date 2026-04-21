Dezvăluire incendiară: Trump „a încercat să acceseze codurile nucleare, dar a fost oprit de un general”

Analistul CIA în retragere, Larry Johnson, a dezvăluit în popularul program YouTube Judging Freedom că, în timpul unei întâlniri de urgență de sâmbătă, Donald Trump a încercat să acceseze codurile nucleare, a relatat The Mirror US.

Potrivit ziarului, președintele SUA a fost oprit de generalul Dan Caine.

„O informație care a ieșit din acea întâlnire de la Casa Albă este că Trump a vrut… să folosească codurile nucleare, iar generalul Dan Caine s-a ridicat și a spus «Nu». El și-a invocat privilegiul de șef al armatei, ca să spunem așa. Se pare că a fost o adevărată explozie. Se întâmplă niște lucruri foarte bizare în Washington”, a spus Johnson conform sursei menționate.

Acuzațiile nu au fost verificate și nu este clar la ce ar fi servit codurile nucleare dacă ar fi fost accesate. O altă informația ciudată este că Donald Trump a fost exclus din Camera de Situație de consilierii militari în timpul unei misiuni de salvare din Iran.

Alte informații arată că după distrugerea unei aeronave americane de către forțele iraniene, Trump ar fi țipat ore întregi țipând la consilierii săi.

Informațiile recente nu au fost comentate de Casa Albă.