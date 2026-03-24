SUA ar urma să trimită încă 3.000 de soldați în Orientul Mijlociu

Un ordin scris pentru trimiterea soldaților, care ar proveni din cadrul Diviziei 82 Aeropurtată, este așteptat să fie emis în următoarele ore, au declarat doi oficiali americani pentru WSJ.

Agenția Reuters relatează același lucru, citând, de asemenea, două surse.

Încă nu se știe unde vor fi trimiși militarii, adaugă Reuters, citând sursele.

Unitățile aeropurtate sunt trupe utilizate în luptele terestre, transportate cu aeronave și parașutate în zonele de luptă.

Casa Albă a fost contactată pentru comentarii de agenția de presă, dar nu a oferit un răspuns imediat.

Informația vine după relatările din 13 martie potrivit cărora 5.000 de pușcași marini și marinari americani, împreună cu o navă de asalt amfibie, au fost trimiși în regiune. Donald Trump a insistat în repetate rânduri că nu dorește „trupe americane pe teren” în Iran pe durata conflictului.

Președintele SUA a declarat vineri că Statele Unite iau în considerare „reducerea treptată” a operațiunilor militare în Orientul Mijlociu.

Chiar ieri, el a susținut că au avut loc discuții „productive” cu Teheranul privind conflictul, ceea ce l-a determinat să suspende timp de cinci zile loviturile amenințate asupra centralelor electrice iraniene.

Cu toate acestea, experții continuă să se întrebe dacă SUA ar putea acționa cu un anumit număr de trupe terestre, poate pentru a contribui la securizarea vitalei căi navigabile a Strâmtorii Ormuz sau pentru a prelua controlul asupra livrărilor de petrol iranian prin hubul de export de pe Insula Kharg.

SUA au bombardat insula mai devreme în timpul războiului, însă Trump a ținut să sublinieze că instalațiile energetice au fost lăsate intacte.