Rachete iraniene au fost lansate împotriva Israelului

Aceste atacuri cu rachete au avut loc la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a susținut că Washingtonul a purtat discuții cu un oficial iranian anonim, o afirmație negată de Teheran, potrivit Le Figaro.

„Forțele de căutare și salvare răspund la rapoartele privind un impact în nordul Israelului”, a anunțat armata la aproximativ 30 de minute după ce a dat alarma din cauza focurilor de armă.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a publicat o înregistrare video care arată o clădire avariată și resturi împrăștiate pe jos. Salvatorii au declarat că tratează un bărbat de aproximativ treizeci de ani care a suferit răni minore după ce a călcat pe șrapnel, dar nu au fost raportate alte victime.

Armata a anunțat apoi o altă serie de atacuri cu rachete iraniene, marți, iar jurnaliștii AFP din Ierusalim au auzit o explozie puternică. „Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a contracara amenințarea ”, a declarat armata.