Rachete iraniene au fost lansate împotriva Israelului

Iranul a lansat marți două salve de rachete asupra Israelului, a anunțat armata israeliană, raportând cel puțin un impact în nordul țării.
Rachete iraniene au fost lansate împotriva Israelului
Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
24 mart. 2026, 02:22, Știri externe

Aceste atacuri cu rachete au avut loc la câteva ore după ce președintele american Donald Trump a susținut că Washingtonul a purtat discuții cu un oficial iranian anonim, o afirmație negată de Teheran, potrivit Le Figaro.

„Forțele de căutare și salvare răspund la rapoartele privind un impact în nordul Israelului”, a anunțat armata la aproximativ 30 de minute după ce a dat alarma din cauza focurilor de armă.

Magen David Adom, echivalentul israelian al Crucii Roșii, a publicat o înregistrare video care arată o clădire avariată și resturi împrăștiate pe jos. Salvatorii au declarat că tratează un bărbat de aproximativ treizeci de ani care a suferit răni minore după ce a călcat pe șrapnel, dar nu au fost raportate alte victime.

Armata a anunțat apoi o altă serie de atacuri cu rachete iraniene, marți, iar jurnaliștii AFP din Ierusalim au auzit o explozie puternică. „Sistemele de apărare sunt în acțiune pentru a contracara amenințarea ”, a declarat armata.

Recomandarea video

ANALIZĂ Cine (mai) conduce Iranul?
G4Media
Te trezești peste noapte, în jurul orei 03:00? Ce spune un expert despre acest fenomen: „Corpul nostru va crede că este o problemă”
Gandul
Clinica Oanei Zăvoranu, DEMOLATĂ bucată cu bucată! Aparatele de milioane, ridicate în urma executării
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Prima țară din NATO care va integra dronele în toate unitățile militare: „Trebuie să modernizăm și să adaptăm constant sistemele”
Libertatea
Alertă alimentară înainte de Paște! Carne contaminată cu Salmonella. S-au retras peste 50 de kilograme din magazine
CSID
A apărut mașina care repară singură gropile! Unde o găsești în România - VIDEO
Promotor