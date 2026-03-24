Războiul din Iran oprește producția de heliu din Qatar. Lanțurile globale de aprovizionare cu tehnologie sunt amenințate

Cunoscut mai ales ca gazul care face baloanele de petrecere să plutească, heliul este, de asemenea, un element cheie în fabricarea de cipuri, rachete spațiale și imagistica medicală, potrivit AP.

Qatar furnizează o treime din heliul mondial, potrivit US Geological Survey, dar națiunea a trebuit să oprească producția la scurt timp după izbucnirea războiului, acum trei săptămâni. Ultimele atacuri iraniene împotriva infrastructurii de producție a energiei din regiune au amplificat îngrijorările legate de aprovizionare, compania de gaze de stat din Qatar declarând că va reduce exporturile de heliu cu 14%.

Heliul este un produs secundar al producției de gaze naturale, atunci când este separat prin distilare criogenică. Qatar, care se află pe cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume, produce aproximativ 30% din rezerva globală de heliu, potrivit US Geological Survey.

Heliul din Qatar este produs la instalația sa Ras Laffan, cea mai mare instalație de gaze naturale lichefiate din lume. Însă compania energetică de stat QatarGas a oprit producția de GNL și „produse asociate” pe 2 martie din cauza atacurilor cu drone ale Iranului, iar două zile mai târziu a declarat forță majoră, ceea ce înseamnă că nu poate aproviziona clienții contractuali din cauza unor circumstanțe independente de voința sa.

Prețurile pentru heliu s-au dublat

Prețurile spot pentru heliu s-au dublat de la izbucnirea crizei și probabil vor crește în continuare, a declarat Kornbluth.Însă tranzacționarea spot reprezintă doar aproximativ 2% din piața totală în perioade normale, a spus el. Heliul este o marfă slab tranzacționată și este vândută în mare parte prin contracte pe termen lung.