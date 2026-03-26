OCDE avertizează: Războiul din Iran frânează economia globală și accelerează inflația

Escaladarea războiului din Orientul Mijlociu a schimbat în mod major perspectivele economiei mondiale, potrivit unui nou raport al Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), relatează Reuters.

OCDE a anunțat, în urma datelor colectate, că evoluțiile din regiune au anulat așteptările optimiste privind creșterea economică și au amplificat riscurile legate de inflație.

Economia globală se îndrepta către o perioadă mai favorabilă înainte de izbucnirea conflictului din Iran, însă această tendință s-a inversat de curând.

Noile estimări indică o schimbare, creșterea PIB-ului mondial va încetini de la 3,3% anul trecut la 2,9% în 2026, înainte de a înregistra o ușoară creștere până la 3,0% în 2027.

Motivul se bazează pe creșterea prețurilor la energie și caracterul nesigur al conflictului, care contrabalansează factorii favorabili reprezentați de investițiile în sectorul tehnologic, de scăderea ratelor tarifare efective și de dinamica menținută din 2025.

„Există un nivel ridicat de incertitudine în ceea ce privește durata și amploarea conflictului actual din Orientul Mijlociu, ceea ce înseamnă că aceste perspective sunt supuse unor riscuri semnificative de deteriorare care ar putea duce la o creștere mai redusă și la o inflație mai mare”, a declarat Mathias Cormann, șeful OCDE.

Estimările din raportul intermediar „Economic Outlook” al OCDE pornesc de la ideea că problemele de pe piața energiei se vor reduce treptat, iar prețurile la petrol, gaze și îngrășăminte vor începe să scadă din a doua parte a anului 2026.

Prognoza pentru 2026 rămâne la același nivel ca în decembrie, însă evaluările de atunci indicau o posibilă creștere suplimentară a economiei globale, de aproximativ 0,3 puncte procentuale.

Cu toate acestea, perspectiva aceasta pozitivă a dispărut complet din cauza conflictului.

Pe fondul scumpirilor accelerate la energie, inflația în statele G20 ar urma să fie cu 1,2 puncte procentuale peste estimările anterioare, ajungând la 4,0% în 2026, înainte de o reducere la 2,7% în 2027.

OCDE atrage atenția că, într-un scenariu mai pesimist, în care energia rămâne scumpă mai mult timp, economia globală ar pierde încă 0,5 puncte procentuale din ritmul de creștere, iar inflația ar crește suplimentar cu 0,9 puncte procentuale.

Perspectivele Statelor Unite ale Americii

Conflictul din Iran complică și mai mult situația actuală comercială, de la nivel internațional.

Deși unele taxe vamale bilaterale ale SUA au scăzut după o decizie a Curții Supreme, în special pentru economii emergente precum Brazilia, China și India, nivelul general al tarifelor rămâne mult peste cel existent înainte de 2025.

Așadar, economia americană ar urma să încetinească ușor.

Creșterea PIB este estimată la 2,0% în 2026 și la 1,7% în 2027, pe fondul unei temperări a consumului și a veniturilor, care contrabalansează investițiile în tehnologie și AI. Inflația din SUA este estimată acum la 4,2% în 2026, cu 1,2 puncte procentuale peste prognoza anterioară.