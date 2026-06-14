Tyra Banks dă în judecată Netflix și acuză: „Documentarul despre America’s Next Top Model este o fabricație completă”

Acțiunea în instanță a fost depusă sâmbătă și vizează seria documentară „Reality Check: Inside America’s Next Top Model”. Banks susține că producătorii au prezentat o imagine falsă a rolului său în cadrul emisiunii pe care a găzduit-o și produs-o timp de mai multe sezoane, potrivit The Independent.

Acuzații privind modul de editare

Potrivit documentelor depuse în instanță, Tyra Banks afirmă că interviul său a fost editat într-un mod care a schimbat sensul declarațiilor oferite.

Vedeta susține că a participat la proiect pentru a discuta deschis atât succesele, cât și controversele asociate emisiunii. Ea afirmă însă că doar o mică parte din interviul acordat a fost inclusă în versiunea finală a documentarului.

Conform plângerii, Banks a acordat un interviu de aproximativ trei ore și jumătate. În producția finală au fost folosite doar 16 minute din înregistrare.

Avocații săi susțin că fragmentele selectate au fost scoase din context și reasamblate pentru a susține o narațiune diferită de cea prezentată inițial.

În centrul disputei, acuzații privind un incident din emisiune

Documentarul analizează mai multe controverse care au marcat cele 24 de sezoane ale show-ului. Printre acestea se numără și mărturia unei foste concurente care a susținut că a fost victima unei agresiuni sexuale în timpul filmărilor.

Tyra Banks afirmă că documentarul lasă impresia că ar fi tolerat sau ignorat situația și că ar fi exploatat incidentul pentru audiență. Ea respinge categoric această interpretare și o califică drept falsă.

În documentele depuse la tribunal, vedeta susține că această prezentare i-a afectat reputația profesională și imaginea publică.

Daune și impact asupra afacerilor

Banks solicită ca un juriu să stabilească valoarea despăgubirilor. Cererea nu menționează o sumă concretă.

Ea susține că documentarul i-a provocat pierderi financiare și i-a afectat oportunitățile de afaceri. Potrivit plângerii, inclusiv brandul său de înghețată, SMiZE & DREAM, ar fi înregistrat efecte negative după lansarea seriei documentare.

Până în prezent, Netflix nu a oferit un răspuns public detaliat la acuzațiile formulate de Tyra Banks.

Procesul deschide un nou capitol în dezbaterea privind limitele documentarelor de tip investigativ și responsabilitatea producătorilor atunci când reconstruiesc evenimente controversate din industria divertismentului.