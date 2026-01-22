Danemarca susține că suveranitatea sa nu este negociabilă după schimbarea de direcție a lui Trump privind Groenlanda

Președintele SUA a declarat, după întâlnirea de miercuri cu șeful NATO, Mark Rutte, că a fost găsit „cadrul unui viitor acord” pentru a soluționa disputa transatlantică privind Groenlanda, după săptămâni de escaladare a tensiunilor care au riscat cea mai mare prăbușire a relațiilor din ultimele decenii, potrivit The Guardian.

Într-un discurs rostit joi, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a salutat progresele înregistrate, dar a spus că situația este încă „dificilă și gravă”.

Ea a adăugat, în mod evident: „Doar Danemarca și Groenlanda pot lua decizii” cu privire la problemele care le privesc. „Putem negocia toate aspectele politice – securitate, investiții, economie – dar nu putem negocia suveranitatea noastră.”

Repetându-i remarcile, ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că Rutte „nu poate negocia un acord” în numele Danemarcei sau al Groenlandei.

Trump și-a retras amenințările

Cu toate acestea, a spus el, Rutte lucrează „cu loialitate pentru a menține unitatea în cadrul NATO” și este „foarte pozitiv” faptul că alianța dorește să facă mai mult pentru a consolida securitatea arctică. „Suntem într-o situație mult mai bună astăzi decât eram ieri”, a spus el.

Rutte a declarat pentru Reuters că aliații occidentali vor trebui să își intensifice prezența în Arctica, ca parte a acordului-cadru convenit miercuri seară cu SUA, după ce Trump și-a retras amenințările repetate de a cuceri insula.

„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri superiori pentru a stabili ce este necesar”, a declarat Rutte joi. „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de repede. Cu siguranță, sper să fie pentru 2026, sper chiar la începutul anului 2026”, a declarat el pentru agenția de știri.