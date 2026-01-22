Prima pagină » Știri externe » Danemarca susține că suveranitatea sa nu este negociabilă după schimbarea de direcție a lui Trump privind Groenlanda

Guvernul danez a declarat că Mark Rutte nu poate negocia în numele Danemarcei sau Groenlandei cu privire la viitorul insulei arctice, pe măsură ce au început să apară liniile generale ale unui acord încheiat aparent între secretarul general al NATO și Donald Trump.
Danemarca susține că suveranitatea sa nu este negociabilă după schimbarea de direcție a lui Trump privind Groenlanda
Sursa foto: Pexels
Laurentiu Marinov
22 ian. 2026, 16:14, Știri externe

Președintele SUA a declarat, după întâlnirea de miercuri cu șeful NATO, Mark Rutte, că a fost găsit „cadrul unui viitor acord” pentru a soluționa disputa transatlantică privind Groenlanda, după săptămâni de escaladare a tensiunilor care au riscat cea mai mare prăbușire a relațiilor din ultimele decenii, potrivit The Guardian.

Într-un discurs rostit joi, prim-ministrul Danemarcei, Mette Frederiksen, a salutat progresele înregistrate, dar a spus că situația este încă „dificilă și gravă”.

Ea a adăugat, în mod evident: „Doar Danemarca și Groenlanda pot lua decizii” cu privire la problemele care le privesc. „Putem negocia toate aspectele politice – securitate, investiții, economie – dar nu putem negocia suveranitatea noastră.”

Repetându-i remarcile, ministrul danez al apărării, Troels Lund Poulsen, a declarat că Rutte „nu poate negocia un acord” în numele Danemarcei sau al Groenlandei.

Trump și-a retras amenințările

Cu toate acestea, a spus el, Rutte lucrează „cu loialitate pentru a menține unitatea în cadrul NATO” și este „foarte pozitiv” faptul că alianța dorește să facă mai mult pentru a consolida securitatea arctică. „Suntem într-o situație mult mai bună astăzi decât eram ieri”, a spus el.

Rutte a declarat pentru Reuters că aliații occidentali vor trebui să își intensifice prezența în Arctica, ca parte a acordului-cadru convenit miercuri seară cu SUA, după ce Trump și-a retras amenințările repetate de a cuceri insula.

„Ne vom reuni în cadrul NATO cu comandanții noștri superiori pentru a stabili ce este necesar”, a declarat Rutte joi. „Nu am nicio îndoială că putem face acest lucru destul de repede. Cu siguranță, sper să fie pentru 2026, sper chiar la începutul anului 2026”, a declarat el pentru agenția de știri.

