Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal

Din cauza meciurilor de fotbal Dinamo – Universitatea Craiova (joi, 19 martie, ora 20:30) și FCSB – UTA (vineri, 20 martie, ora 19:00), desfășurate pe Arena Națională, anumite linii de transport public ar putea fi deviate.
Atenție, bucureșteni: unele linii STB ar putea fi deviate joi și vineri din cauza meciurilor de fotbal
Foto: STB
Mădălina Dinu
19 mart. 2026, 14:42, Social

TPBI anunță că, din cauza meciurilor de fotbal Dinamo – Universitatea Craiova (joi, 19 martie, ora 20:30) și FCSB – UTA (vineri, 20 martie, ora 19:00), desfășurate pe Arena Națională, anumite linii de transport public ar putea fi deviate în serile de joi și vineri, la dispoziția Brigăzii Rutiere de Poliție, dacă situația o va impune, a anunțat societatea.

Liniile vizate sunt 86, 90, 104 și 143, care vor avea trasee modificate temporar pentru a facilita circulația și siguranța participanților la meciuri.

Liniile 86 și 90

Vor circula pe traseele obișnuite între terminalele „Clăbucet” și „M Petrache Poenaru” până la intersecția Str. Vatra Luminoasă / Str. Tony Bulandra, apoi vor urma un traseu modificat pe Str. Tony Bulandra, cu întoarcere în Depoul Vatra Luminoasă.

Linia 104

Va funcționa pe traseul standard între terminalul „Complex Pantelimon” și intersecția Șos. Iancului / Bd. Pierre de Coubertin, după care va urma un traseu modificat pe Șos. Iancului, Șos. Mihai Bravu și Bd. Decebal, revenind apoi pe traseul actual.

Linia 143

Va circula între terminalul „Bucur Obor” și intersecția Str. Baicului / Șos. Pantelimon, continuând pe traseul modificat Șos. Pantelimon, Bd. Ferdinand, Bd. Gării Obor, până la terminalul „Baicului” (capătul liniilor 69, 85 și 382). Întoarcerea se va face pe Str. Baicului, Str. Paharnicul Turturea și Str. Dumitru Slugeru, apoi pe traseul obișnuit.

TPBI recomandă călătorilor să fie atenți la indicațiile din stații și să verifice aplicațiile de transport pentru eventualele deviații. Ajustările sunt temporare și vor fi aplicate doar dacă situația din trafic o va impune.

