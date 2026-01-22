Prima pagină » Politic » Răsturnare de situație: Primarul „dă înapoi” la taxe după reacția oamenilor. Anunțul care îi vizează pe toți

Primarul municipiului Sfântu Gheorghe, Antal Árpád, a anunțat că Primăria va regândi și revizui politica fiscală, după ce în ultimele zile a discutat cu locuitorii și a ascultat nemulțumirile legate de taxe și impozite. Edilul spune că, în contextul economic actual, prioritatea nu mai este „aspectul garajelor” sau proiectele de dezvoltare pe termen lung, ci faptul că „mulți se gândesc cum să trăiască de la o lună la alta”.
Gabriel Negreanu
22 ian. 2026, 17:21, Politic

În mesaj, primarul precizează că a luat decizia împreună cu Miklós Zoltán, președintele UDMR Sfântu Gheorghe, iar una dintre măsurile anunțate vizează chiar calendarul plăților: cei care nu au achitat încă impozitele sunt rugați să nu le plătească în ianuarie, deoarece noua hotărâre intră în vigoare din 2 februarie, iar pentru cei care au plătit deja „se va restitui diferența”.

Totodată, primarul afirmă că lipsa de predictibilitate a creat incertitudine și propune o schimbare de abordare: impozitele pentru anul 2027 ar urma să fie stabilite încă din aprilie 2026, astfel încât oamenii și firmele să își poată face planuri din timp.

În ceea ce privește referendumul local despre taxe și impozite, anunțat în spațiul public în ultimele zile, edilul transmite că organizarea acestuia nu ar mai fi necesară, deoarece modificarea politicii fiscale ar rezolva punctele contestate. În presa națională, referendumul fusese prezentat ca fiind propus pentru 1 martie 2026, pe fondul protestelor și nemulțumirilor legate de majorări.

Contextul disputei fiscale a fost intens dezbătut în ianuarie, în condițiile în care Primăria a susținut că păstrează unele taxe la nivel minim permis de lege, dar că modificările au fost resimțite diferit în funcție de tipul de impozit (auto, teren, clădiri etc.).

