Cine i-a luat locul lui Mykhailo Fedorov, ministrul ucrainean care l-a condus pe Zelenski spre victoria câștigării alegerilor din 2019

Cine este Oleksandr Borniakov

Înainte de promovare, Borniakov a ocupat funcția de viceministru responsabil de inițiativele de integrare europeană. În vârstă de 43 de ani, el s-a alăturat noului Minister al Transformării Digitale încă de la înființarea sa, în 2019. A coordonat dezvoltarea Diia.City, un regim fiscal special creat pentru stimularea industriei IT și atragerea investițiilor, și a avut un rol activ în dezvoltarea AI și în extinderea ecosistemului de startup-uri din Ucraina, scrie Kiyviv Independent.

În ultima perioadă, activitatea lui Borniakov s-a concentrat pe armonizarea legislației digitale cu normele UE și pe proiectul Brave1, o platformă prin care sectorul civil și cel militar cooperează pentru accelerarea inovării tehnologice în apărare.

Ascensiunea spectaculoasă a lui Mykhailo Fedorov

Fedorov, considerat arhitectul digitalizării Ucrainei, a preluat în 14 ianuarie conducerea Ministerului Apărării, după ce a fost eliberat din postul pe care îl ocupa din 2019.

El a devenit cunoscut în urma implicării sale în campania electorală din 2019 a lui Volodimir Zelenski. A condus echipa de strategie digitală care i-a adus viitorului președinte o victorie rapidă și fără precedent. Ulterior, Fedorov a fost numit consilier extern al șefului statului și a obținut un mandat de parlamentar pe lista partidului Slujitorul Poporului.

În august 2019, la numai 28 de ani, a devenit ministrul Transformării Digitale, devenind cel mai tânăr membru al guvernului. Și-a păstrat portofoliul sub trei premieri succesivi, confirmând reputația unui tehnocrat greu de înlocuit.

Proiecte majore care i-au definit mandatul

Sub conducerea sa, Ucraina a lansat platforma și aplicația Diia, ce permite accesarea online a zeci de servicii publice. Fedorov a contribuit la lansarea United24, platforma de strângere de fonduri promovată chiar de Zelenski pentru sprijinul apărării și reconstrucției Ucrainei.

A jucat un rol esențial în programul Armata Dronelor, accelerând producția și achiziția de dispozitive aeriene autonome. Mai este creditat cu negocierea furnizării stațiilor Starlink, soluție care asigură conectivitate stabilă pentru civili și pentru trupele aflate pe linia frontului.

Presa ucraineană l-a numit în repetate rânduri unul dintre principalii candidați pentru șefia Cancelariei Prezidențiale, iar numirea sa la Apărare consolidează această traiectorie politică.