Europarlamentar PNL: PSD și AUR să-și asume guvernarea dacă dau jos cabinetul Bolojan

Într-o postare publică, liberalul susține că PSD tratează diferit relația cu AUR în funcție de interesul politic, acceptând colaborarea atunci când este vorba despre răsturnarea Executivului, dar respingând ideea unei guvernări comune.

„PSD ne spune că AUR este «frecventabil» doar când e vorba să dea jos Guvernul Ilie Bolojan, dar devine brusc nefrecventabil când vine momentul să guverneze împreună”, a transmis Motreanu.

Potrivit acestuia, o moțiune de cenzură nu este doar un gest politic, ci are consecințe directe asupra stabilității țării.

„Când dai jos un guvern, înseamnă că ești pregătit să preiei responsabilitatea, nu să arunci țara într-o criză pe care tot românii o vor plăti”, a adăugat europarlamentarul.

Moțiunea, „preambulul unui program de guvernare”

Motreanu susține că semnarea unei moțiuni în comun echivalează, în mod implicit, cu existența unei înțelegeri politice mai largi între partide.

„O moțiune semnată la comun nu este doar un gest de opoziție. Este, în realitate, preambulul unui program de guvernare comun – fie că se recunoaște sau nu”, afirmă acesta.

În opinia sa, o eventuală majoritate parlamentară formată în jurul unei astfel de inițiative trebuie să vină și cu soluții concrete, nu doar cu critici.

„Dacă aveți o majoritate, atunci aveți și obligația să veniți cu soluții, nu doar cu acuzații”, le-a transmis europarlamentarul PNL celor două partide parlamentare care au inițiat moțiunea.

Motreanu: Soluții, nu spectacol

Europarlamentarul PNL insistă că actualul context nu permite jocuri de imagine sau conflicte sterile și cere soluții concrete din partea majorității: „Românii nu mai au nevoie de spectacol. Așteptăm, așadar, soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ceea ce urmează”.

„Responsabilitatea nu se pasează. Se asumă”, a transmis politicianul liberal.