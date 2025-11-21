Prima pagină » Sport » Unde se va juca Turcia – România. Presa turcă anunță stadionul favorit

Unde se va juca Turcia – România. Presa turcă anunță stadionul favorit

Presa din Turcia a dezvăluit că meciul dintre Turcia și România, din semifinala play-off-ului pentru Cupa Mondială 2026, ar urma să se joace pe stadionul Rams Park din Istanbul. Partida este programată pentru 26 martie 2026, de la ora 19:00.
Unde se va juca Turcia – România. Presa turcă anunță stadionul favorit
Petre Apostol
21 nov. 2025, 19:27, Sport

Stadionul propus de federația turcă pentru meciul Turcia – România ar fi Rams Park din Istanbul, potrivit informațiilor publicate vineri de Halk TV.În cazul unui succes, România va juca finala cu câștigătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo, partida urmând să se dispute fie la Bratislava, fie la Pristina, pe 31 martie 2026.

Pentru a se califica la turneul final din SUA, Mexic și Canada, programat între 11 iunie și 19 iulie 2026, România trebuie să câștige ambele partide eliminatorii, fiecare desfășurată într-o singură manșă.

Turcia a încheiat preliminariile în Grupa E, cu 13 puncte și un golaveraj de 17-12, după următoarele rezultate:

  • Spania 2-2 (deplasare)

  • Bulgaria 2-0 (acasă)

  • Georgia 4-1 (acasă)

  • Bulgaria 6-1 (deplasare)

  • Spania 0-6 (acasă)

  • Georgia 3-2 (deplasare)