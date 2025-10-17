Ambarcațiune lovită de armata SUA în Marea Caraibilor: Narcotraficanții sunt „ținte legitime”, spune Trump

Forțele armate americane au lovit joi o nouă ambarcațiune în Marea Caraibilor, confirmă un oficial american citat de CBS News.

Este a șasea operațiune de acest tip în ultimele săptămâni și prima în care au fost semnalați supraviețuitori.

Numărul exact al persoanelor aflate la bord și al celor salvați nu este, deocamdată, cunoscut.

Atacurile nu au fost anunțate oficial de Casa Albă, însă administrația Trump a susținut că navele vizate transportau droguri și erau operate de carteluri.

Președintele Donald Trump a publicat anterior pe platforma Truth Social imagini cu alte lovituri similare, descriindu-i pe cei uciși drept „narcotraficanți”.

„Când sunt încărcați cu droguri, devin ținte legitime. Toate acele nave erau.”, a declarat Trump miercuri, justificând acțiunile militare.

Potrivit datelor oficiale, cel puțin 27 de persoane au murit în cele cinci atacuri anterioare, desfășurate în largul coastelor Venezuelei.

Administrația susține că acțiunile fac parte dintr-un „conflict armat neintern” al Statelor Unite cu cartelurile de droguri.

Totuși, mai mulți congresmeni au criticat aceste operațiuni, afirmând că președintele nu are autorizația legislativă de a lansa atacuri militare împotriva cartelurilor și că nu a prezentat dovezi clare că navele vizate transportau stupefiante.