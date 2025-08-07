Procuror militar: Nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei arată o slăbiciune a statului, nu a justiției

Bogdan Pîrlog a explicat joi, la RFI, ce s-ar putea întâmpla teoretic cu dosarele Revoluției și Mineriadei, după moartea fostului președinte Ion Iliescu: „O să facem o discuție pur teoretică, nefiind implicat în cazurile respective. Ceea ce se întâmplă ori de câte ori o persoană cercetată penal decedează, nu se poate exercita acțiunea penală față de acea persoană, însă în situația în care sunt mai multe persoane implicate, dacă era doar acea persoană, era simplu, dacă era în faza de judecată se înceta procesul, dacă era în faza de urmărire se dispunea clasare și se termina povestea. În ceea ce privește însă dosarele respective, că e de notorietate publică, sunt mai multe persoane, urmărirea penală în cazul dosarului Revoluției, respectiv cercetarea judecătorească sau, mă rog, deocamdată e camera preliminară în cazul Mineriadei, vor continua”.

El precizează că „teoretic, procurorul care are dosarul în urmărire penală poate alege două căi: fie să dispună clasarea direct, să disjungă față de persoana decedată, să dispună clasarea, dar nu există absolut nici o urgență, fie să dispună clasarea la sfârșit, în momentul în care termină urmărirea penală și dispune o soluție sau sesizează instanța de judecată”.

O persoană decedată nu poate fi trasă la răspundere penală

Bogdan Pîrlog spune că „în ceea ce privește răspunderea penală, este evident că nu poate fi trasă o persoană decedată la răspunderea penală, însă lămurirea situației de fapt, chiar dacă privește acte de conduită ale persoanei decedate se va cerceta, având în vedere că discutăm de o acțiune concertată, din ce am citit din presă, a mai multor persoane și atunci trebuie lămurită sub toate aspectele. Deci probabil se vor efectua acte de urmărire penală și cu privire la conduita lui Ion Iliescu, chiar dacă a decedat, dar fără să atragă răspunderea acestuia”.

Procurorul militar comentează de asemenea nesoluționarea dosarelor Revoluției și Mineriadei timp de 30 de ani: „Arată o slăbiciune a statului, nu a sistemului judiciar. Sistemul judiciar a fost o componentă a statului, care a fost până la urmă conceput într-un anume fel. Să nu uităm că o parte dintre persoanele cercetate au condus acest stat timp de aproape 15 ani. Cercetarea acestor aspecte a fost cu adevărat începută, că înainte a fost, ca să spun așa, dosarul deschis, nu știu ce s-a făcut, ce știu este că la un moment dat, când dosarul era la componenta civilă a Parchetului de pe lângă Înalta, în vreo șapte ani s-au luat două declarații. Din câte știu, a decedat acel procuror, deci este irelevant aspectul. Dar la un moment dat, în momentul în care s-a pornit urmărirea penală la modul serios, deja se pierduseră niște decenii, dar revin, acestea nu sunt imputabile justiției și nu sunt imputabile justiției militare. Am multe să reproșez componentei militare de justiție, dar nu dosarele istorice”.