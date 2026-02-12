Lucian Romașcanu a depus jurământul la Curtea Europeană de Conturi: Voi reprezenta România cu cinste

Lucian Romașcanu a scris pe Facebook: „Astăzi am avut marea onoare de a depune, în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene, jurământul ca membru al Curții Europene de Conturi. Este o mare responsabilitate, pe care o simt și o trăiesc ca atare. Deși poziția este una europeană, voi avea grijă să reprezint cu cinste România, țara care mi-a oferit onoarea acestei importante funcții în cadrul uneia dintre cele mai importante instituții ale UE.”

Fost ministru al Culturii din partea Partidului Social Democrat și fost președinte al Consiliului Județean Buzău, Romașcanu a anunțat încă de la începutul lunii mai că se pregătește să preia funcția la Curtea Europeană de Conturi.

„La începutul lunii iulie voi începe o nouă etapă a vieții mele profesionale, o demnitate care presupune maximă integritate și o independență politică, administrativă, de acțiune și de decizie totală”, anunța el.

Economist de profesie, Romașcanu a fost propunerea oficială a României pentru funcția de membru în cadrul Curții de Conturi a Uniunii Europene, instituția responsabilă cu auditarea finanțelor Uniunii Europene.