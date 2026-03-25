UPDATE. Reprezentanții CSM: „VICTORIE IMPORTANTĂ pentru independența justiției!”

„Astăzi, 25 martie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a admis cererea de suspendare a executării actului administrativ prin care premierul Ilie Bolojan a înființat Comitetul guvernamental pentru „reforma” legilor justiției (Decizia nr. 574/2025).

Comitetul se oprește temporar. Decizia ICCJ arată că există dubii serioase asupra legalității și oportunității acestui demers guvernamental, contestat încă din ianuarie de mai multe ONG-uri, avocați și voci din societatea civilă.

Un guvern nu poate crea peste noapte un „comitet” care să rescrie legile justiției fără transparență reală și fără respectarea separării puterilor în stat.

Urmărim cu atenție motivarea completă. Este un semnal important că statul de drept funcționează și că nimeni nu e deasupra legii – nici măcar Executivul”, a scris Alin Ene, membru CSM, pe Facebook.

Știrea inițială: „Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția Contencios administrativ și fiscal a decis suspendarea Deciziei nr. 574/2025 privind constituirea Comitetului pentru analiza și revizuirea legislației din domeniul justiției, înființat la inițiativa prim-ministrului Ilie Bolojan, în contextul elaborării și promovării modificărilor privind legile justiției.

Decizia instanței vine ca urmare a constatării unui posibil exces de putere în modul de constituire și funcționare al acestui comitet, ridicând semne serioase de întrebare cu privire la respectarea principiilor legalității și separației puterilor în stat.

Hotărârea ÎCCJ reprezintă un semnal important privind necesitatea ca orice demers legislativ sau administrativ să se desfășoare strict în cadrul constituțional și legal, fără abuzuri de autoritate.

În acest context, subliniem importanța transparenței, a respectării procedurilor democratice și a consultării reale a tuturor actorilor relevanți în procesul de reformă a justiției.

Decizia este definitivă și are ca efect suspendarea imediată a activității acestui comitet”, arată ÎCCJ.

Zilele trecute, ÎCCJ a anunțat că dă în judecată Guvernul Ilie Bolojan pentru nerespectarea hotărârilor judecătorești, după ce Executivul a luat banii de la magistrați și i-a dat la ajutoarele pentru pensionari și primării, în timpul constituirii bugetului pe 2026.