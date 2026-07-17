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„O conspirație”: Trump cere revocarea licențelor a două posturi de televiziune după ce au refuzat să îi difuzeze discursul

Donald Trump cere revocarea licențelor posturilor de televiziune NBC și ABC, deoarece au refuzat să difuzeze discursul președintelui american. El a numit refuzul posturilor TV drept „o conspirație”.
„O conspirație”: Trump cere revocarea licențelor a două posturi de televiziune după ce au refuzat să îi difuzeze discursul
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Ioana Târziu
17 iul. 2026, 12:18, Știri externe
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Președintele american Donald Trump a cerut revocarea licențelor posturilor de televiziune NBC și ABC, deoarece au refuzat să îi transmită discursul de joi, potrivit AFP.

Trump a sugerat, fără a oferi dovezi, implicarea acestora în tentative de fraudă electorală.

„Fac parte dintr-o conspirație”

„Într-o mișcare rară, NBC și ABC au declarat ambele că nu vor difuza acest discurs. (…) Pentru că știu cât de corupt este sistemul nostru și nu vor să-l expună. Ei și alte instituții media fac parte dintr-o conspirație. Vor să continue această fraudă. (…) O fraudă ca aceasta ar trebui să însemne revocarea licențelor lor”, a declarat președintele SUA

NBC și ABC, la fel ca CNN, au decis să nu transmită în direct discursul președintelui SUA. Motivul a fost natura controversată a anunțurilor așteptate privind securitatea sistemului electoral, cu doar câteva luni înainte de alegerile cruciale de la jumătatea mandatului din noiembrie.

Într-un discurs care a durat puțin peste 25 de minute, Trump a atacat în mod special „birocrații corupți”. Liderul de la Casa Albă a reiterat acuzațiile sale nedovedite conform cărora alegerile prezidențiale din 2020 au fost trucate, prin fraude masive în favoarea lui Joe Biden, arată sursa.

Nu există dovezi conform cărora alegerile au fost fraudate

„Nu vom mai putea asista niciodată la alte alegeri furate”, a declarat el. Donald Trump nu a furnizat niciodată dovezi ale unor nereguli pe scară largă. Nenumărați experți, institute independente și hotărâri judecătorești au concluzionat că nu a existat nicio fraudă care ar fi putut influența rezultatele.

Potrivit experților, rețelele de televiziune americane au o libertate considerabilă, în temeiul Primului Amendament la Constituția Statelor Unite, de a decide ce difuzează. Cu toate acestea, din punct de vedere istoric, posturile de televiziune au difuzat majoritatea discursurilor președintelui SUA. Motivul a fost că acestea oferă informații de interes public, potrivit aceleiași surse.

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