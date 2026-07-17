Spania alocă 570 de milioane de euro pentru reconstrucția Ucrainei. Noi fonduri pentru investiții

Ucraina și Spania au convenit să extindă sprijinul financiar destinat reconstrucției ucrainene, în timp ce valoarea totală a fondurilor și garanțiilor va ajunge la 570 de milioane de euro, potrivit Ukrinform.

Acordul a fost încheiat în cadrul celei de-a cincea reuniuni a Comisiei Interguvernamentale Ucraina-Spania pentru Cooperare Economică și Industrială, potrivit Ministerului Economiei, Mediului și Agriculturii din Ucraina.

Potrivit autorităților ucrainene, noile înțelegeri vor contribuit la finanțarea proiectelor de reconstrucție și vor oferi posibilitatea implicării companiilor spaniole în investiții și dezvoltarea infrastructurii din Ucraina.

Agenția spaniolă de credit la export Cesce își va majora plafonul de acoperire a riscurilor pentru operațiunile din Ucraina la 250 de milioane de euro. Măsura aceasta va permite firmelor spaniole să furnizeze mai ușor echipamente, tehnologii și servicii și să participe la proiecte de investiții.

Totodată, instituția de finanțare a dezvoltării COFIDES va administra o linie de credit de 100 de milioane de euro destinată investițiilor din sectorul privat.

Alte până la 200 de milioane de euro vor fi puse la dispoziție prin Fondul spaniol de internaționalizare a întreprinderilor (FIEM). Pachetul include până la 100 de milioane de euro sub formă de finanțare rambursabilă și alte 100 de milioane de euro în granturi pentru proiecte realizate cu participarea companiilor spaniole.

În cadrul reuniunii, cele două state au semnat și o declarație comună de intenție privind sprijinirea redresării și rezilienței industriale a Ucrainei.

Documentul prevede consolidarea cooperării în cadrul inițiativei „Ramstein Industrial”, dezvoltarea parteneriatelor dintre companiile ucrainene și spaniole, facilitarea livrării de echipamente și tehnologii industriale și integrarea producătorilor ucraineni în lanțurile valorice europene.