Secretarul general al ONU: Ambele părți ar putea comite crime de război în conflictul din Orientul Mijlociu

Într-un interviu acordat publicației POLITICO înaintea Summitului Consiliului European de joi, Guterres a declarat că părțile implicate în conflictul din Orientul Mijlociu ar putea comite crime de război, în contextul în care în ultimele zile au avut loc mai multe atacuri asupra instalațiilor energetice.

„Dacă există atacuri fie asupra Iranului, fie din partea Iranului asupra infrastructurii energetice, cred că există motive rezonabile să considerăm că acestea ar putea constitui o crimă de război”, a spus Guterres pentru POLITICO.

Acesta a subliniat că numărul tot mai mare de victime civile expune ambele părți implicate în conflict la posibile acuzații de crime de război.

„Nu văd nicio diferență. Nu contează cine vizează civilii. Este total inacceptabil”, a spus el, potrivit sursei citate.

Guterres: Se poate încheia războiul, dar depinde de voința politică de a face acest lucru

Guterres a cerut dezescaladarea conflictului în regiune și l-a îndemnat pe președintele american Donald Trump să-l convingă pe premierul israelian Benjamin Netanyahu să încheie războiul.

„Războiul trebuie să înceteze… și cred că este în mâinile SUA să-l oprească. Este posibil [să se pună capăt războiului], dar depinde de voința politică de a face acest lucru. Sunt convins că Israelul, din punct de vedere strategic, dorește să distrugă complet capacitatea militară a Iranului și să provoace o schimbare de regim. Și cred că Iranul are o strategie, aceea de a rezista cât mai mult timp posibil și de a provoca cât mai multe pagube”, a spus Guterres.

Secretarul general a atribuit, de asemenea, decizia Statelor Unite de a lansa atacuri către Iran Israelului.

„Nu am nicio îndoială că acest lucru a corespuns strategiei Israelului… de a atrage Statele Unite într-un război. Acest obiectiv a fost atins. Dar acest lucru provoacă suferințe dramatice în Iran, [și] în regiune, chiar și în Israel”, a adăugat Guterres.

Principalul beneficiar al războiului din Orientul Mijlociu

Secretarul general al ONU a subliniat că situația izbucnită în Orientul Mijlociu este, în primul rând, în beneficiul Rusiei.

„Rusia este cel mai mare beneficiar al crizei din Iran. Rusia este țara care câștigă cel mai mult din ceea ce se întâmplă în acest dezastru oribil. Rusia este deja câștigătoarea”, a spus Guterres.

În data de 28 februarie, SUA și Israel au lansat atacuri comune împotriva Iranului. În urma acestora, Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, a fost ucis, determinând Teheranul să lanseze atacuri de represalii cu rachete și drone.