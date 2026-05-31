Ministra de Externe Oana Țoiu s-a întâlnit cu omologul german Johann Wadephul. Despre ce au discutat

Ministra Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat că a avut o convorbire telefonică cu ministrul german de Externe, Johann Wadephul, căruia i-a mulțumit pentru solidaritatea arătată de Germania după incidentul în care o dronă rusească a lovit o clădire rezidențială din România.
Sursa foto: Facebook/ Oana Țoiu
Andrei Rachieru
31 mai 2026, 17:31, Politic
„Acțiunile iresponsabile ale Rusiei continuă să pună în pericol vieți și să submineze securitatea în întreaga noastră regiune. Ele nu ne vor slăbi hotărârea”, a transmis Oana Țoiu într-o postare publicată pe Facebook.

Șefa diplomației române a subliniat că sprijinul Germaniei s-a manifestat constant, inclusiv prin participarea recentă a Forțelor Aeriene Germane la misiunile de Poliție Aeriană Întărită desfășurate în România, alături de militarii români.

Potrivit acesteia, răspunsul aliaților la comportamentul Rusiei rămâne unul ferm, bazat pe unitate, solidaritate și angajamentul pentru apărarea fiecărui centimetru de teritoriu aliat.

