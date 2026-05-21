Trupul unei turiste românce, găsit după prăbușirea unei clădiri în estul Germaniei

Salvatorii au găsit trupul unei turiste românce de 25 de ani printre dărâmăturile unui bloc prăbușit în estul Germaniei.
Iulian Moşneagu
21 mai 2026, 10:22, Social
Potrivit poliției germane, trupul femeii a fost găsit miercuri seară, în jurul orei 22:30, relatează dpa.

Câinii de căutare au indicat zona în care se afla femeia, iar echipele de intervenție au găsit trupul neînsuflețit sub dărâmături.

O altă româncă este în continuare dispărută

Căutările continuă pentru alte două persoane: o altă româncă, în vârstă de 26 de ani, și un bărbat de 48 de ani, cu cetățenie bulgară și germană.

Poliția nu a precizat cât de mari sunt șansele ca aceștia să mai fie găsiți în viață.

Clădirea cu mai multe etaje din orașul Görlitz, aflat în apropierea graniței cu Polonia, în landul Saxonia, s-a prăbușit luni seară, din motive care rămân neclare.

De la ora 4:30, salvatorii se concentrează asupra celor două zone unde câinii au reacționat, îndepărtând resturi grele, precum grinzi de lemn și bucăți de planșeu, și săpând manual.

Purtătoarea de cuvânt a spus că șansele scad cu fiecare oră, dar că operațiunea va continua până când ambele persoane vor fi găsite.

Potrivit poliției, clădirea avea apartamente de închiriat și spații de cazare pentru turiști. Inițial, cinci persoane au fost raportate dispărute după prăbușire, însă ulterior s-a confirmat că doi turiști se aflau încă în drum spre locul respectiv în momentul incidentului.

Cauza prăbușirii nu a fost încă stabilită, deși primarul orașului Görlitz, Octavian Ursu, a spus că aceasta pare să fi fost provocată de o explozie provocată de o scurgere de gaz.

Poliția a anunțat că o scurgere de gaz a fost descoperită la câteva ore după prăbușire, complicând intervenția salvatorilor din cauza temerilor că gazul continua să iasă dintre dărâmături.

