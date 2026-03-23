Prima pagină » Știrile zilei »

Patru ambulanțe ale unei organizații evreiești au fost incendiate într-un atac la Londra

Patru ambulanțe care aparțineau organizației Hatzola, un serviciu evreiesc de asistență medicală, au fost incendiate luni dimineață într-un cartier din Londra. Poliția din capitala britanică tratează cazul drept o infracțiune motivată de ură și au început urmărirea a trei persoane.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
23 mart. 2026, 07:36, Știri externe

Autoritățile britanice au intervenit în urma unor apeluri care semnalau izbucnirea unui incendiu, descoperind că patru ambulanțe ale organizației voluntare Hatzola au fost incendiate, notează Associated Press

Incidentul s-a petrecut  în cartierul Golders Green, un cartier cu o populație evreiască ridicată. 

Pompierii londonezi au anunțat că explozile vehiculelor au provocat spargerea geamurilor unui bloc din apropiere. Nu au fost raportate victime, iar incendiul a fost stins în siguranță.

Autoritățile investighează în continuare cauza incendiului, iar cazul este tratat ca o posibilă infracțiune de ură antisemită. 

De asemenea, poliția a anunțat că trei persoane au fost date în căutare pentru exploziile respective. 

„Suntem în proces de examinare a camerelor de supraveghere și suntem la curent cu imaginile de pe internet. Credem că suntem în căutarea a trei suspecți în această fază incipientă. Nu au existat încă arestări. Vom colabora cu lideri religioși și vom efectua patrule suplimentare în zona locală pe măsură ce continuăm ancheta pentru a oferi o prezență foarte vizibilă”, a anunțat comandantul Sarah Jackson, potrivit Sky News

Incidentul are loc pe fondul creșterii semnificative a numărului de acte antisemite în Regatul Unit după izbucnirea războiului Israel-Hamas în 2023. Potrivit unei organizații evreiești, în 2025 au fost raportate aproximativ 3.700 de astfel de incidente, comparativ cu 1.662 în 2022.

Recomandarea video

Rezultate sondaj G4Media: Aproape jumătate dintre cititorii care au răspuns susțin că Guvernul ar trebui să reducă acciza la carburanți
G4Media
Băsescu, semnal de alarmă: „Vreau să le spun românilor că nu suntem în deplină siguranță”/ „Rutte nu dă doi bani pe securitatea României”
Gandul
Prima prognoză a meteorologilor Accuweather pentru vara anului 2026. Din nou canicula în București?
Cancan
FOTO. Mădălina Ghenea i-a zăpăcit cu apariția ei într-o rochie transparentă. Ce au văzut invitații
Prosport
Cum își rotunjesc veniturile încasate de la buget șefii din Ministerul Agriculturii și soțiile lor. Ministrul Florin Barbu încasează chirie pe o proprietate neidentificată
Libertatea
Cartofii prăjiți la air fryer: Sunt sau nu sănătoși? Mihaela Bilic demontează mitul
CSID
Dacă pui bec și stopuri ca la bicicletă pe un motocultor cu remorcă, poți circula legal cu el pe drumul public?
Promotor