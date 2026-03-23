Patru ambulanțe ale unei organizații evreiești au fost incendiate într-un atac la Londra

Autoritățile britanice au intervenit în urma unor apeluri care semnalau izbucnirea unui incendiu, descoperind că patru ambulanțe ale organizației voluntare Hatzola au fost incendiate, notează Associated Press.

Incidentul s-a petrecut în cartierul Golders Green, un cartier cu o populație evreiască ridicată.

Pompierii londonezi au anunțat că explozile vehiculelor au provocat spargerea geamurilor unui bloc din apropiere. Nu au fost raportate victime, iar incendiul a fost stins în siguranță.

Autoritățile investighează în continuare cauza incendiului, iar cazul este tratat ca o posibilă infracțiune de ură antisemită.

De asemenea, poliția a anunțat că trei persoane au fost date în căutare pentru exploziile respective.

„Suntem în proces de examinare a camerelor de supraveghere și suntem la curent cu imaginile de pe internet. Credem că suntem în căutarea a trei suspecți în această fază incipientă. Nu au existat încă arestări. Vom colabora cu lideri religioși și vom efectua patrule suplimentare în zona locală pe măsură ce continuăm ancheta pentru a oferi o prezență foarte vizibilă”, a anunțat comandantul Sarah Jackson, potrivit Sky News.

Incidentul are loc pe fondul creșterii semnificative a numărului de acte antisemite în Regatul Unit după izbucnirea războiului Israel-Hamas în 2023. Potrivit unei organizații evreiești, în 2025 au fost raportate aproximativ 3.700 de astfel de incidente, comparativ cu 1.662 în 2022.