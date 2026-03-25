Prima pagină » Știrile zilei » Doi bărbați au fost arestați pentru incendierea ambulanțelor unei organizații evreiești la Londra

Poliția Metropolitană din Londra a arestat doi bărbați, în vârstă de 47 și 45 de ani, în legătură cu atacul de luni care a dus la incendierea a patru ambulanțe ale unei organizații medicale evreiești.
Hepta/Mediafax Foto
Radu Mocanu
25 mart. 2026, 11:00, Știri externe

Cei doi suspecți au fost reținuți miercuri dimineață în urma unor descinderi în nord-vestul și centrul Londrei, fiind acuzați de incendiere cu intenția de a pune vieți în pericol. Aceștia au fost duși la o secție de poliție, iar oamenii legii fac percheziții la adresele de unde au fost reținuți, notează Sky News

„Am lucrat non-stop de când a avut loc acest atac oribil, iar acest lucru a dus la efectuarea acestor arestări în această dimineață. Aceasta pare a fi o evoluție importantă în cadrul anchetei, dar suntem conștienți și de faptul că imaginile de pe camerele de supraveghere ale incidentului sugerează că au fost implicate cel puțin trei persoane”, a declarat Helen Flanagan, comandantul Unității de Combatere a Terorismului.  

Între timp, grupul islamist, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia a revendicat atacul în mediul online. Organizația ar fi publicat un videoclip care prezintă locația incidentului și imaginile ambulanțelor în flăcări. Poliția a transmis că analizează autenticitatea acestei revendicări.

În noaptea de duminică spre luni, patru ambulanțe care aparțineau organizației Hatzola, un serviciu evreiesc de asistență medicală, au fost incendiate, iar poliția a început cercetările sub aspectul săvârșirii unei crime motivate de ură. 

