Doi bărbați au fost arestați pentru incendierea ambulanțelor unei organizații evreiești la Londra

Cei doi suspecți au fost reținuți miercuri dimineață în urma unor descinderi în nord-vestul și centrul Londrei, fiind acuzați de incendiere cu intenția de a pune vieți în pericol. Aceștia au fost duși la o secție de poliție, iar oamenii legii fac percheziții la adresele de unde au fost reținuți, notează Sky News.

„Am lucrat non-stop de când a avut loc acest atac oribil, iar acest lucru a dus la efectuarea acestor arestări în această dimineață. Aceasta pare a fi o evoluție importantă în cadrul anchetei, dar suntem conștienți și de faptul că imaginile de pe camerele de supraveghere ale incidentului sugerează că au fost implicate cel puțin trei persoane”, a declarat Helen Flanagan, comandantul Unității de Combatere a Terorismului.

Între timp, grupul islamist, Harakat Ashab al-Yamin al-Islamia a revendicat atacul în mediul online. Organizația ar fi publicat un videoclip care prezintă locația incidentului și imaginile ambulanțelor în flăcări. Poliția a transmis că analizează autenticitatea acestei revendicări.

În noaptea de duminică spre luni, patru ambulanțe care aparțineau organizației Hatzola, un serviciu evreiesc de asistență medicală, au fost incendiate, iar poliția a început cercetările sub aspectul săvârșirii unei crime motivate de ură.