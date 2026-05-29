Ședința CSAT a început la Cotroceni, după prăbușirea dronei rusești la Galați. Ilie Bolojan nu participă

UPDATE Ședința CSAT a început. Ilie Bolojan nu participă

Ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării a început vineri, la ora 11:00, la Palatul Cotroceni.

Premierul interimar Ilie Bolojan, membru al CSAT, nu participă la ședință, fiind la Chișinău.

Bolojan a delegat atribuțiile și l-a desemnat pe Radu Miruță, ministrul Apărării, să îl înlocuiască la ședința CSAT.

Știrea inițială: Ședința a fost convocată de președintele Nicușor Dan, care a transmis că vor fi discutate implicațiile „celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei”.

„Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”, a transmis șeful statului.

Nicușor Dan a afirmat că responsabilitatea pentru incident aparține Federației Ruse și că evenimentul impune „un răspuns ferm, coordonat și pe măsură”, la nivel național, aliat și internațional.

Președintele a anunțat și că a avut o convorbire cu secretarul general al NATO, Mark Rutte, după incidentul de la Galați. El a precizat că România și NATO vor continua coordonarea pentru consolidarea apărării Flancului Estic, în special cu capacități antiaeriene și antidronă.

O dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, impactul fiind urmat de o explozie și de un incendiu într-un apartament de la etajul 10. Aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat, iar două persoane cu răni ușoare au primit îngrijiri medicale la fața locului.