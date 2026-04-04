Un avion privat s-a prăbușit vineri peste un restaurant din sudul Braziliei, provocând moartea tuturor celor patru persoane aflate la bord.
Brazilia: Patru persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste un restaurant
Sursa foto: X
Radu Mocanu
04 apr. 2026, 16:29, Știri externe

Accidentul a avut în orașul Capao da Canoa din sudul Braziliei. a scurt timp după decolarea aeronavei, relatează AFP

Aparatul de zbor a lovit un stâlp aflat la capătul pistei și s-a prăbușit peste un restaurant aflat în apropiere, izbucnind în flăcări. 

Deși restaurantul se afla în apropierea mai multor locuințe, autoritățile au confirmat că pilotul a reușit să evite casele din jur.

La bordul avionului se aflau patru persoane care au murit pe loc, potrivit pompierilor. 

Traficul în zonă a fost blocat, iar incendiul rezultat în urma impactului a fost ulterior stins. 

Recomandarea video

EXCLUSIV | Presupusa întâlnire dintre Nicușor Dan, Victor Ponta și Florian Coldea dezvăluită cu poze de Elena Lasconi cu câteva zile înainte de alegeri a fost o punere în scenă
G4Media
Friptura de miel ți se „topește în gură”, dacă adaugi un ingredient simplu. Carnea devine fragedă și suculentă
Gandul
Cât a plătit un client pentru o cursă Uber de 12 km, din București până la Aeroportul Otopeni
Cancan
FOTO. Cea mai înfocată fană a lui Chivu: „Sunt o vitrină”
Prosport
Cum se trăiește gratis în ambasadele abandonate de România din Africa: MAE plătește utilități și pază pentru persoane care ocupă abuziv clădirile de zeci de ani fără să achite chirie
Libertatea
Ce s-a ales de Mircea Radu, fostul prezentator de la „Din dragoste”? Și-a schimbat radical viața și a dispărut din lumina reflectoarelor
CSID
Am condus în România noile Dacia Duster și Bigster cu tracțiune integrală și transmisie automată
Promotor