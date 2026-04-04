Brazilia: Patru persoane au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit peste un restaurant

Accidentul a avut în orașul Capao da Canoa din sudul Braziliei. a scurt timp după decolarea aeronavei, relatează AFP.
Aparatul de zbor a lovit un stâlp aflat la capătul pistei și s-a prăbușit peste un restaurant aflat în apropiere, izbucnind în flăcări.
Deși restaurantul se afla în apropierea mai multor locuințe, autoritățile au confirmat că pilotul a reușit să evite casele din jur.
La bordul avionului se aflau patru persoane care au murit pe loc, potrivit pompierilor.
Traficul în zonă a fost blocat, iar incendiul rezultat în urma impactului a fost ulterior stins.