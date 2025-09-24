Un avion militar spaniol cu ministrul apărării la bord a suferit „perturbări” GPS în timp ce se îndrepta spre Lituania

Avionul militar zbura în apropierea enclavei ruse Kaliningrad, miercuri dimineață, când s-a produs incidentul.

Margarita Robles era ministrul care se afla la bordul avionului, potrivit oficialilor spanioli.

Conform agendei guvernului spaniol, ea urma să aibă o întâlnire bilaterală cu omologul său lituanian, Dovile Sakaliene, în timpul unei vizite la baza aeriană Siauliai, miercuri, potrivit SkyNews.

Avionul transporta, de asemenea, rude ale piloților spanioli care fac parte din noua misiune NATO de apărare aeriană pe flancul estic al Europei.

Aceasta a fost lansată la începutul acestei luni, după ce Polonia a doborât drone care îi încălcaseră spațiul aerian.

Contingentul spaniol a interceptat săptămâna trecută opt avioane rusești care operau deasupra Mării Baltice, a adăugat Ministerul Apărării din Spania într-o declarație.

Un comandant aflat la bordul avionului spaniol a spus că astfel de incidente sunt frecvente atunci când se zboară în apropierea Kaliningradului, atât pentru avioanele civile, cât și pentru cele militare, iar sateliții militari ar putea fi folosiți și pentru navigație.

Robles, în vârstă de 68 de ani, este ministrul apărării Spaniei din 2018.

În iunie, ea a declarat că Spania este „absolut angajată” față de NATO și Uniunea Europeană.

Apoi, în august, ministrul a declarat că Spania va depune eforturi pentru a „revigora” proiectul european de avioane de vânătoare, cunoscut sub numele de FCAS.

Aceasta după ce Spania a dezvăluit că nu mai ia în considerare opțiunea de a cumpăra avioane de vânătoare F-35 fabricate în SUA și că își va reorienta cheltuielile de apărare către achiziționarea de echipamente fabricate în Europa.

La sfârșitul lunii august, un avion care o transporta pe președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a suferit o bruiaj GPS ca urmare a unei presupuse interferențe rusești, a declarat un purtător de cuvânt al UE pentru Sky News.