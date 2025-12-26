Risc moderat de avalanșe în Carpații Meridionali, stratul de zăpadă a crescut cu 15 cm

La altitudini de peste 1800 de metri, situația este mai delicată, avalanșe putând fi declanșate mai ușor. În ultimele 36 de ore, ninsorile au fost mai importante pe versanții sudici, depunând local 5-10 centimetri de zăpadă proaspătă, iar izolat chiar 15 centimetri în zonele înalte. Noul strat s-a depus peste cruste de gheață, având aderență scăzută și putând aluneca cu ușurință.

Carpații Meridionali – risc moderat de avalanșe

Meteorologii avertizează că vântul a creat depozite consistente și plăci de vânt în zona crestelor. Pe pantele înclinate există riscul declanșării unor avalanșe de dimensiuni în general mici, izolat medii, mai ales la supraîncărcări – risc evaluat la nivel moderat (2).

Sub 1800 de metri, zăpada are dimensiuni reduse, fiind prezentă în special la altitudini mai mari. Vor fi posibile curgeri la 1500-1800 metri, îndeosebi în masivele sud-vestice – risc redus (1).

Carpații Orientali – risc redus

La peste 1800 de metri, stratul de zăpadă este relativ redus și în general stabilizat. Ultimele ninsori au adăugat doar câțiva centimetri peste stratul mai vechi. Pot apărea izolat avalanșe de dimensiuni mici prin alunecarea zăpezii proaspete, depusă peste cruste de gheață – risc redus (1).

Sub 1800 de metri, stratul este de mici dimensiuni, iar ninsorile din ultimele 48 de ore au depus doar câțiva centimetri.

Evoluția stratului de zăpadă

Conform măsurătorilor din 25 decembrie, cele mai mari grosimi ale stratului se înregistrează în Carpații Meridionali: 130 cm la Vârful Omu, 34 cm Bâlea-Lac, 13 cm Țarcu, 8 cm Sinaia. În Carpații Orientali: 26 cm Călimani, 6 cm Bucin și Bisoca. În Carpații Occidentali: 8 cm Băișoara.

Prognoza pentru perioada următoare

Vremea va fi relativ rece, cu cer variabil și ninsori slabe locale. Vântul va prezenta intensificări susținute în 26-27 decembrie, cu viteze de peste 50-60 km/h în toate masivele, temporar 60-80 km/h în zonele înalte și rafale de 80-100 km/h pe crestele Carpaților Meridionali și de Curbură, viscolind ninsoarea.

Temperaturile vor scădea: peste 1800 metri, minimele vor coborî de la -11…-7 grade la -16…-9 grade, iar maximele vor fi în general -8…-4 grade. Sub 1800 metri, minimele vor ajunge la -12…-7 grade, cu maxime între -6…+1 grad.

Local se va forma ceață asociată cu depuneri de chiciură.